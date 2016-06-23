Meclis'te yumruklu kavga

TBMM Genel Kurulu’nda AKP ile HDP arasında Siirt Milletvekili Prof. Kadri Yıldırım’ın konuşması neden oldu. Yıldırım, bölgede terörle mücadele kapsamında operasyon düzenlenen evlerin darmadağın edildikten sonra kadın iç çamaşırlarına ve duvarlara "Kızlar, geldik, yoktunuz" gibi cümleler yazıldığına ilişkin sözlere yazıldığını söyleyince AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, oturduğu yerden Yıldırım’a, “Koskoca yalanları söylüyorsunuz ya! Türk askerinin şanlı mazisinde böyle bir şey yoktur Türk askerinin” diye bağırdı. Prof. Yıldırım sataşmalara aldırmadan “Farz edelim ki herhangi bir kesim gelip batı illerinde birinizin evinde böyle bir duvara "Hanımlar veya kızlar, geldik, yoktunuz." yazısını yazdı, siz acaba bunu hoş mu karşılayacaksınız, cezalandırılmasını mı sağlayacaksınız? deyince AKP ve MHP sıraları ayaklandı.

Tutanaklara yansıyan tartışmalar şöyle.

KADRİ YILDIRIM (Siirt) -Yaklaşık bir yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kürtlerin yoğunlukta oldukları bazı il ve ilçelerde operasyonlar yapılmaktadır. Kürt halkının temel özelliklerinden iki tanesi namus ve din olgularıdır. Bilindiği gibi, hep deniliyor ki: Mehmetçik ismi Peygamber Efendimizin adı olan Muhammed (SAV) isminin küçültülmüş şeklidir, küçük bir versiyonudur. Dolayısıyla, Peygamber Efendimizin ismine ve ahlakına uygun bir şekilde hareket edilmesi elzemken bu operasyonlar sırasında, maalesef bazen tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Örneğin, operasyon düzenlenen evlere, darmadağın edildikten sonra bu evler, kadın iç çamaşırlarına ve duvarlara "Kızlar, geldik, yoktunuz." gibi cümleler yazılmaktan çekinilmemektedir.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Yaptığınız çok ayıp!

KADRİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, soruyorum size: Hazreti Muhammed (SAV) veya onun bir komutanı veya onun bir eri, mücadele ettikleri hangi kavmin kadınlarına yönelik böyle bir seviyesizlik ve süflilik içerisine girmiştir?

ERKAN HABERAL (Ankara) - Ayıp ama böyle bir konuşma olur mu? Şuna bak ya!

KADRİ YILDIRIM (Devamla) - Bunu söylerken daha dikkatli olunması gerektiğine inandığımız içindir.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Koskoca yalanları söylüyorsunuz ya! Türk askerinin şanlı mazisinde böyle bir şey yoktur Türk askerinin!

KADRİ YILDIRIM (Devamla) - Biraz empati yapalım.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Uyduruyorsunuz be! Türk askerinin şanlı tarihinde böyle bir şey yoktur, uyduruyorsunuz!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyiniz efendim.

KADRİ YILDIRIM (Devamla) - Hepimizin aileleri var, eşleri var, kızları var, gelinleri var, farz edelim ki…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Hoca, yalan söylüyorsun be!

KADRİ YILDIRIM (Devamla) - Osman Bey, bir dinle, ne diyorum, sonra…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - İftira atmayın Türk askerine.

KADRİ YILDIRIM (Devamla) - Farz edelim ki herhangi bir kesim gelip batı illerinde birinizin evinde böyle bir duvara "Hanımlar veya kızlar, geldik, yoktunuz." yazısını yazdı, siz acaba bunu hoş mu karşılayacaksınız, cezalandırılmasını mı sağlayacaksınız? (AK PARTİ ve MHP sıralarından gürültüler)

NECİP KALKAN (İzmir) - Hiç yakışmadı hoca!

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Böyle bir şey olur mu be! Kışkırtıyor resmen!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Böyle bir şey yok, hepsi uydurma, hepsi uydurma be!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim…

KADRİ YILDIRIM (Devamla) - Yoksa, güvenceye alınmasını mı sağlayacaksınız?

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) - Teröristler hamile kadını vuruyordu, teröristler, PKK'lı teröristler!

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, bir saniye efendim…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Onları ajanlar yapar, vatan hainleri yapar; Türk askeri böyle bir şey yapmaz, tarihinde böyle bir şey yok Türk askerinin be!

KAMİL AYDIN (Erzurum) - O devletin adına kurban ol sen!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, hatibi dinleyiniz.

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) - Böyle sözler dinlenir mi Meclis Başkanım ya!

KADRİ YILDIRIM (Devamla) - İkincisi: Kürt halkının ayrılmaz bir parçası olan dindir.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Böyle şeyleri yapmaktan ve konuşmaktan sizi men ediyoruz. Yapmayın böyle bir şey ya! Bu ne edepsizlik ya!

KADRİ YILDIRIM (Devamla) - Bakın, camilerle…

BAŞKAN - Sayın Yıldırm...

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Bayanlar var burada be! Nasıl konuşuyorsunuz!

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Kabul etmiyoruz böyle bir şeyi.

KADRİ YILDIRIM (Devamla) - …mescitlerle ve medreselerle dolu olan bu il ve ilçelerde Esedullah timini yazmanın birlik ve beraberliğe hiçbir yararı yoktur.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Bizim askerimiz bunu yapamaz. Siz onu gidip PKK'ya söyleyin.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim… Sayın hatibin konuşmasına cevap vermek isteyen siyasi parti grupları ve milletvekilleri söz alıp gerekçesini belirtirler, cevap haklarını kullanırlar.