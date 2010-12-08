Meclis'te yolsuzluk tartışması

T24 - TBMM Genel Kurulunda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın, 'görevi kötüye kullanma' suçuna ceza indirimi öngören 'Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşüldü. Teklifle, ilgili maddedeki 'kazanç' ibaresi, 'menfaat' olarak değiştiriliyor.



İktidar, değişiklikle yalnızca para ile ölçülen ekonomik kazanç algılamasının önüne geçildiği iddiasında iken, muhalefet değişikliğe yönelik eleştirilerde bulundu. Birinci görüşmenin ardından ara verilirken tartışmalar kulisler de devam etti.



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk: Yolsuzluğun önü açılıyor



CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe: Yolsuzluğa bulaşmış belediye başkanları ve bürokratlar kurtarılmaya çalışılıyor. Adı bu tür suçlara bulaşmış bir belediye başkanı 'madde Ceza Yasası'ndan çıkarılsın' diyor... Bu yasayı çıkarmayı içinize sindirebilecek misiniz? Teklifin yasalaşmasıyla birçok milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemli dosyalar ortadan kalkacak. Birçok bürokrat yargıdan kurtulacak... Yolsuzluğun önü açılıyor. Suç ve suçlu teşvik ediliyor...



CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner: Kanun bu şekliyle geçerse cezanın caydırıcılığı kalmaz.

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç: Teklif yüz karası. Değişiklik hırsızlık yapan, devleti soyan kamu görevlileri ile belediye başkanları için yapılıyor.



MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın: Böyle bir teklifin verilmesi ve görüşülmesi 'zül'dur. Ayıplı ve etik dışı bir teklif. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun konuya ilişkin telefon görüşmeleri basına yansıdı. Bu ayıplı teklif Genel Kurula kadar gelmişse Sayın Gökçek tebriği hak ediyor. Bu yasaya Gökçek kanunu dersek bir hakkı teslim etmiş oluruz.



Yalçın, teklifin yasalaşması durumunda belediye başkanı ve kamu görevlilerinin cezadan kurtulacağını, teklifin ''yüz kızartıcı suçlar açısından örtülü af getirdiğini'' söyledi





Burhan Kuzu: Komisyonda 724 suç dosyası var



Burhan Kuzu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi: O telefon görüşmesi 2004 yılında yapıldı. Bu dinleme yasa dışı dinlemeydi... Bu telefon görüşmesi yapılmıştır. Sayın Belediye Başkanı benden dosyaları istemiştir, vermemişimdir. Birisi telefon açmış, ben de bilgi vermişim. Bundan doğal daha ne olabilir? Bir suç görmüş gibi konuşulmasını yakıştırmıyorum. Bu arada şu an komisyonda 724 suç dosyası var. Bunun içinde her siyasi partiden var.



Bazı muhalefet milletvekilleri, Kuzu'nun, söz konusu suç dosyalarına ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.



BDP Grubu adına konuşan Hakkari Milletvekili Hamit Geylani: Teklifin hangi mantıkla Meclis gündemine taşındığını anlayamıyoruz. Görevi kötüye kullanma sıkça işlenen bir fiil. Teklif bu suçların daha çok işlenmesini ve yolsuzlukları teşvik edecek. Teklifle söz konusu suçu işleyenler cezanın ertelenmesi ve paraya çevrilmesi imkanlarından yararlanır hale gelecek. Kamu görevlilerine gizli af getiriliyor.





Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Kişiye özel değil



Teklif görevi kötüye kullanma suçuyla ilgili bir af niteliği taşımıyor. Yaklaşık 2 milyon kamu görevlisi var. 2008 yılı itibarıyla 257. maddeye aykırılıktan açılan dava sayısı 11 bin civarında. Yani yaptığımız düzenleme, en azından binleri ilgilendiren düzenleme. Belli bir şahsa odaklanarak, 'o kişi hakkında özel bir kanun çıkartılıyor' demek, çok haklı sayılmaz..



Bu arada, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ''Vicdanınız rahat mı'' diye sorması üzerine Arınç, ''Yaptığımız düzenleme vicdani kanaatime tıpa tıp uygundur'' dedi.



Arınç: Düzenleme ceza indirimi ya da suçları cezasız bırakmak anlamına gelmiyor. Yapılan değişiklik, yüksek olarak öngörülen cezaların hakkaniyete uygun şekilde indirilmesidir...



AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ: Yürürlükteki madde uygulamada 'torba olarak' kullanılıyor. Hakimlere geniş bir takdir yetkisi veriyor... Konuşmaların ardından teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi. TBMM Başkanvekili Meral Akşener, çalışma süresinin dolması nedeniyle bugün saat 13.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.





