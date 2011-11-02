-Mecliste yoğun mesai TBMM (A.A) - 02.11.2011 - Meclis, 5 Ocak 2012'ye kadar yoğun mesai yapacak. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun 2 aylık çalışmasına ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul, kasım ve aralık aylarında salı günleri ile 3 Ocak 2012 salı günü 15.00-20.00 saatleri arasında çalışacak. Genel Kurul, bugün, yarın; kasım ve aralık aylarında çarşamba ve perşembe günleri ile 4-5 Ocak 2012 çarşamba ve perşembe günü 14.00-23.00 saatleri arasında mesai yapacak. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında Salı günkü birleşimlerde denetim konuları, Aralık ayının Çarşamba günleri ile 4 Ocak 2012 Çarşamba günkü birleşimde sözlü sorular görüşülmeyecek. -Muhalefet itiraz etti- TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un, AK Parti önerisini okutmak istemesi üzerine ayağa kalkan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, önerinin gündeme alınamayacağını söyledi. Meclisin denetim hakkını fiilen ortadan kaldıracak bir önerinin görüşülmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne süren Vural, ''TBMM'nin denetim hakkını ortada kaldıran bir önerinin kabul edilmesi mümkün değildir. Yarın söz hakkımızı da ortadan kaldırırsınız. Denetim yetkisi, çoğunluk idaresiyle, otoriter anlayışla yok edilmek isteniyor. Bundan sonra 'araştırma önergesi verilmesin' diye bir öneri geldi diyelim, oylandı kabul edildi, ne yapacaksınız? Çoğunluk diktasının dayatmasıdır bu'' diye konuştu. Vural, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a, ''Habire kendi kalene gol atıyorsun. Bütçe döneminde bile bunu getiriyorsunuz. Ne yaptığınız belli değil, bütçenin görüşülmesi bile mümkün değil. Bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz'' diye seslendi. Bunun üzerine Elitaş da Vural'a, ''Daha önce hepimizin imzaladığı kağıtlar burada. Nasıl kendini inkar ediyorsun, helal olsun sana?'' şeklinde karşılık verdi. CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan da ''Danışma Kurulunun oybirliğiyle alınan kararları örnek gösterilerek bu öneri dayatılmıştır. Anayasanın açık ihlali söz konusudur. Meclis araştırması konularının görüşülmesine bu öneriyle engel olunmaya çalışılmaktadır. Çoğunluk sultasının uygulamasıdır'' dedi. -''Siz daha çok konuşun istiyoruz''- AK Parti'nin önerisi lehinde konuşan Mustafa Elitaş, dün Genel Kurulda iki bakanın sözlü sorulara yanıt vermek için beklediğini ancak grup önerileri görüşüldüğünü ve 19.00'da da çalışma süresi dolduğu için cevaplayamadıklarını söyledi. Muhalefetin, ''Genel Kurulda araştırma önergelerinin görüşülmesinin engellenmek istendiğini'' iddia ettiğini belirten Elitaş, geçen dönem 40'ın üzerinde araştırma komisyonu kurduklarını kaydetti. Elitaş, ''(Muhalefetin sesi kısılıyor) deniliyor. Biz 14.00-23.00 arasında çalışalım, konuşalım diyoruz, siz daha çok konuşun istiyoruz ama siz '14.00-21.00 arasında çalışalım' diyorsunuz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Genel Kurulda ağır hakaretler edildiğini ve bir çok nitelendirmeler yapıldığını belirten Elitaş, şöyle konuştu: ''Eğer müftü ise müftülere haksızlık, yok eğer hoca ise öğretmenlere haksızlık. Aldığı oyla 74 milyonun yarısının gönlüne girmiş bir genel başkanı, Başbakanı haksız yere eleştirmeye hepimiz karşı çıkmalıyız. Bizim doğru olarak gördüğümüz şeyleri, ihanet diye nitelendirmeniz yanlıştır. Eleştiri haktır ama bu eleştirinin ölçüsünü iyi ayarlamamız lazım. Biz hiç bir siyasi partinin genel başkanını rencide edici, onun şahsıyla ilgili konuları gündeme getirmemek için gayret ediyoruz. Milletvekili arkadaşları da uyarıyoruz. Eğer birisi bir iddia ortaya attığı takdirde, 'şerefli, haysiyetli olun' dediği anda, 'bu konuları gündeme getirmeyenler haysiyetsizdir, ispatlamayanlar böyledir' diyoruz.'' Önerinin aleyhinde konuşan BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, AK Parti'nin önerisini ''korsan, Meclisin saygınlığına gölge düşüren ve denetimi kaldıran bir öneri'' olarak nitelendirdi. 8 milletvekili tutuklu olan Mecliste, gerçek gündemi konuşmak yerine AK Parti'nin belirlediği gündemi konuşmak zorunda kaldıklarını savunan Kaplan, ''Siz ocak ayının 5'ini değil, bu ayın 15'ini bile öngöremiyorsunuz. Genel Kurulda aralık ayında bütçe görüşmeleri yapılacak. Bunu bile bile neden bu öneriyi veriyorsunuz?'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, önerinin aleyhinde yaptığı konuşmada, yeni milletvekillerine ''Meclisin bu çalışma yönteminden memnun olup olmadıklarını'' sordu. ''Bir ay oldu, hala millete ait bir konuyu kanunlaştıramadık'' diyen Şandır, Genel Kurulda aralık ayında yapılacak bütçe görüşmeleri yok sayılarak bu planlamanın yapıldığını öne sürdü. Şandır, ''Bütçe görüşmeleri sabah saatlerine kadar sürüyor ama öneride saat 23.00'e kadar çalışılacağı yazıyor. Bütçeyi görüşürken bu öneriyi değiştirmek zorundasınız. Eğer bu öneriyi değiştirmeyeceksiniz, buna biz de kabul oyu verelim. Kabul ediyor musunuz?'' diye sordu. Görüşmelerin ardından AK Parti'nin önerisi kabul edildi.