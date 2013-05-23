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Politika

Meclis'te yine 's..tirli' kavga

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Genel Kurul'da CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'le kavga etmesinin ardından benzer bir olay da TBMM KİT Komisyonu'nda yaşandı

23 Mayıs 2013 21:35

Hülya Karabağlı/ Ankara

AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Genel Kurul'da CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'le kavga etmesinin ardından benzer bir olay da TBMM KİT Komisyonu'nda yaşandı. AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya, "Hadi s...lan!" dedi.

TBMM KİT Komisyonu’nda, PTT Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı hesap ve işlemlerin görüşmelerinde belge tartışması çıktı. AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir,  CHP’liler ‘s…. lan” diye  küfür ederken. Bir başka  AKP’li de, “ Kalkar vururum seni” diye tehdit etti.  Tüm bu kavga tutanaklara girdi.  Tutanaklar şöyle:

Aykut Erdoğdu: Eğer, iktidar gelip de konuyu İç Tüzük değişikliğine, şuna, buna bağlarsa bu konuda her şeyde bizim cevabımız hazır, kararlılığımız da hazır. Bunun bilinmesini istiyorum, kararlıyız.

Başkan Fahrettin Poyraz: Değerli arkadaşlar…

Aykut Erdoğdu: Kararlıyız, bu bilinecek yani biz orada yaşadıklarımızı biliyoruz.

Başkan Fahrettin Poyraz: Bünyamin Bey, Aykut Bey, bir saniye arkadaşlar.

Aykut Erdoğdu: Biz de kararlıyız, siz de kararlısınız.

Ziver Özdemir: Burada efelik falan yapma!

Aykut Erdoğdu: Elini, ayağını indirerek konuş! Aynı Komisyondayız, elini ayağını indirerek konuş!

Ziver Özdemir (Batman) – Hadi siktir lan!

(Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun karşılıklı birbirinin üzerine yürümesi)

Başkan Fahrettin Poyraz: Arkadaşlar, on dakika ara veriyorum.

 

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