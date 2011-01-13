-MECLİS'TE ''TİCARET KANUNU'' MESAİSİ TBMM (A.A) - 13.01.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor. ''Temel kanun'' olarak bölümler halinde görüşülen tasarıda, grupların ortak önergesiyle bazı değişiklikler yapıldı. Tasarının ''cari hesap'' bölümünde kabul edilen önergeyle, cari hesabın alacak sütununa yazılan tutarlar için, sözleşme veya ticari teamüller gereğince, kaydolundukları tarihten itibaren faiz işleyecek. Yapılan bir başka değişiklikle, taraflar, 3 aydan aşağı olmamak şartıyla diledikleri andan başlamak üzere faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştırabilecekleri gibi hesap devreleri ile faiz ve komisyon miktarlarını da sözleşmeyle belirleyebilecek. Şirket birleşme, bölünme ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğince korunmamış veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemiş olması halinde; her ortak birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren 2 ay içinde, söz konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilecek. Ortaklık paylarının veya ortaklık haklarının korunmasını inceleme davası birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının geçerliliğini etkilemeyecek. 1535 maddeden oluşan tasarının görüşmeleri, 13. bölüm üzerinden sürüyor. Her bölüm, 30 maddeden oluşuyor.