T24 LogoT24 Logo
Politika

MECLİS'TE ''TİCARET KANUNU'' MESAİSİ   TBMM (A.A)

13 Ocak 2011 19:14

-MECLİS'TE ''TİCARET KANUNU'' MESAİSİ   TBMM (A.A) - 13.01.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor.  ''Temel kanun'' olarak bölümler halinde görüşülen tasarıda, grupların ortak önergesiyle bazı değişiklikler yapıldı.  Tasarının ''cari hesap'' bölümünde kabul edilen önergeyle, cari hesabın alacak sütununa yazılan tutarlar için, sözleşme veya ticari teamüller gereğince, kaydolundukları tarihten itibaren faiz işleyecek.  Yapılan bir başka değişiklikle, taraflar, 3 aydan aşağı olmamak şartıyla diledikleri andan başlamak üzere faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştırabilecekleri gibi hesap devreleri ile faiz ve komisyon miktarlarını da sözleşmeyle belirleyebilecek.   Şirket birleşme, bölünme ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğince korunmamış veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemiş olması halinde; her ortak birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren 2 ay içinde, söz konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilecek. Ortaklık paylarının veya ortaklık haklarının korunmasını inceleme davası birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının geçerliliğini etkilemeyecek.  1535 maddeden oluşan tasarının görüşmeleri, 13. bölüm üzerinden sürüyor. Her bölüm, 30 maddeden oluşuyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24