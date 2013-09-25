Mecliste suikast silahı tanıtımı

Yeni yasama yılı yaklaşırken TBMM'de görevli polislere kalem, çakmak, baston ve cep telefonu gibi eşya görünümündeki yakın suikast silahları tanıtıldı ve bunlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından Meclis'te verilen eğitime çok sayıda polis katıldı. Polislere, yakın suikast silahları gösterildi. Kalem, baston, şemsiye, kırbaç, cep telefonu, çakmak gibi günlük hayatta kullanılan eşya ve aksesuvar görünümündeki ateşli ve kesici silahları polislere tanıtan yetkililer, bu silahların nasıl çalıştığını anlattı. Suikast tipleri ve suikastçilerin kullandığı yöntemler hakkında bilgi verilen toplantıda, suikastlere karşı alınacak fiziki önlemlerin yanında en önemli konunun dikkat olduğu vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Daire Başkanlığı'ndan Emniyet Amiri Ersin Taze, eğitimin amacının yasama yılı öncesinde suikastler ve suikast silahlarına karşı farkındalığı artırmak olduğunu dile getirdi. Yakın suikast silahlarının özelliklerini gazetecilere de tanıtan Taze, en yaygın kullanılan silahın kalem tabancalar olduğunu söyledi. Taze, geçen sene Konya'da çok sayıda kalem silah ele geçirildiğini ifade etti.