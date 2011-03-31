-MECLİSTE REKOR DOKUNULMAZLIK DOSYASI TBMM (A.A) - 31.03.2011 - TBMM'ye gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 789'e ulaştı. BDP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, BDP Grup Başkanvekili ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici (2), BDP Van Milletvekili Özdal Üçer ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi. Bunlarla birlikte Meclis'e gelen toplam dokunulmazlık dosyası 789 oldu.