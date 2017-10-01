Meclis'te program dışı liderler zirvesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 26’ncı dönem 3’üncü yasama yılı dolayısıyla yapılan töreninin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar program dışı bir görüşme yaptı.

Yeni yasama yılı açılış töreni nedeniyle CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın ardından Meclis’te sürpriz zirve yaşandı. Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlık odasında biraraya geldi. Görüşmeye Genelkurmay başkanı Hulusi Akar ile bazı bakanların da katıldığı belirtildi.

TBMM Başkanının odasında gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrıldığı iddia edildi. CHP tarafından yapılan açıklamada bu bilgi yalanlandı. Yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz zirveden haberi olmadığı ve toplantıya davet edilmediği bilgisi aktarıldı.