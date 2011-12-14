Meclis’te ordu PKK tartışması

T24 - TBMM’deki bütçe görüşmelerinde dün de tartışma çıktı. BDP’li Sırrı Sakık’ın orduyu ve terörle mücadaleyi eleştirdiği konuşmasına tepki gösteren CHP’li Haydar Akar “Silahları bırakın” diye bağırdı. Söz alan Akar, “‘Silahları bırakın’ dedim, hoşuna gitmedi. Bu ülkede sadece Kürtler ezilmiyor. Bırakın silahları problemlerin çözümü konusunda, demokratikleşmede sizinle beraber savaşalım” diye konuştu.

Sakık: Elimde silah yok



Yeniden söz alan Sakık, “Bizim elimizde silah yok. Silaha sizin kadar karşıyız ama savaşanlar var. Savaşanlar iki koşulda silah bırakır; ya müzakereyle ya da yenilince... Eğer dönüp diyorsanız ‘PKK yenilmiş’, aha ordu burada. PKK yenilmemiştir, PKK orduyu da yenememiştir, biz bunu söylüyoruz. Ama silahlı güçler kendi koşullarını kendileri oluşturur. Benim elimde silah yok, Türkiye’yi silahsızlandırmak için çaba sarfediyoruz. Hep birlikte silahları bırakmak için ortak akla sahip olalım. Biz buna hazırız ama siz zannediyorsunuz ki silah bizim elimizde” dedi.



Meclis’te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçeleri görüşüldü. Sakık yaptığı konuşmada, Anadolu’da, “kızı başı boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya gider” diye bir söz olduğunu anımsatırken, “Siz de generalleri başı boş bıraktınız ya Balyoz’da ya da Ergenekon’da halkın iradesiyle seçilmişleri devirmeye kalktılar. Generallerin görevi bu mudur?” diye sordu. Sakık, şöyle devam etti:

Anadolu çocukları köle yapılıyor



“Yoksul Anadolu çocukları bunlara cumhuriyet kurulduğu günden bu güne kadar kölelik yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde savaşa katılmamış bir orduyu bu kadar gökyüzüne çıkartan bir halk da yoktur. Biz ordunun da düşmanı değiliz. Bizim çocuklarımızı öldürerek Kürtleri kazanacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu çocuklar keyiflerinden dağa gitmedi. Eğer ret ve inkar olmasaydı gidip ölüme bedenlerini yatırmayacaktı.”

Yılmaz’dan Sakık’a ‘haksızlık’ yanıtı



Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sakık’ın orduya yönelik eleştirilerine karşılık, “Orduyu yaralayacak her söz bizi yaralar, ona yapılan her türlü haksız eleştiriyi kendimize yapılmış sayarız” yanıtını verdi. Askerlikle ilgili eleştirilerin MSB’ye yapılmasını isteyen Yılmaz, “Burada söz hakkı olmayan arkadaşlarıma eleştiri getirilmesi apaçık haksızlıktır” diye konuştu.





