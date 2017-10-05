Meclis'te 'müftülere resmi nikah yetkisi' protestosu arbedeye neden oldu

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - MÜFTÜLERE resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeyi TBMM Dikmen Kapısı önünde protesto etmek isteyen kadınlar, CHP\'li milletvekilleri ve polis arasında arbede yaşandı.

İçişleri Komisyonu\'nda görüşülen ve müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun düzenlemesini protesto eden ve Meclis\'e girmek isteyen bir grup kadına polis, engel oldu. CHP\'li vekiller Orhan Sarıbal ve Ali Şeker, TBMM Dikmen Kapısı\'na gelerek, kadınların isim listelerinin alındığını ve Meclis\'e girememeleri yönünde yaptırım uygulandığını söyledi. CHP\'li Şeker, \"Bu karar, yanlış bir karardır. Kadın haklarını savunmak için bütün kadınların burada olması gerekiyor. Meclis\'te olmalı kadınlar. Kadın haklarını savunmak, bütün kadınların sorumluluğudur. Müftülere yetki veren madde, müftülerin altında çalışan imamlara da resmi nikah kıyma yetkisi veriyor. Bu anlayış, yakında çok eşliliği ve birçok sorunu beraberinde getirir.\" diye konuştu.

CHP\'Lİ ŞEKER\'DEN EMNİYET GÖREVLİSİNE: BURASI MECLİS, ANKARA\'NIN SOKAĞI DEĞİL

Bu sırada bir eylemci, \"Kadınlar, burada haklarını aramaya devam edecekler. Müftü, resmi nikah kıyamaz\" diye konuşmaya başlayınca polis engeliyle karşılaştı. Emniyet yetkilisi, genç kızı susması konusunda uyarınca CHP\'li Şeker, bu duruma tepki gösterdi. Şeker\'in \"Burası Meclis, Ankara\'nın sokağı değil\" diye bağırdığı emniyet yetkilisi, \"Bana bağırmayın lütfen. Sizin haricinizde, açıklama yapılamaz. Sizden rica ediyorum\" diye karşılık verdi.

Çevik kuvvet polisleri, eylemcileri Meclis önünden uzaklaştırmak isterken, CHP\'li Şeker de bir genç kızı polislerin arasından aldı. Bu sırada, polisler ile CHP\'li vekiller ve eylemci kadınlar arasında itiş kakış ve arbede yaşandı. CHP\'li milletvekilleri, \'Müftü nikah kıyamaz. Kadınlar korkmuyoruz, itaat etmiyoruz\' sloganları atan kadınlara Meclis önünden uzaklaştırılana kadar eşlik etti.