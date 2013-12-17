Meclis'te 'Kürdistan milletvekilleri' gerginliği

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in, tutuklu milletvekilleri için "Kürdistan milletvekilleri" demeleri gerginliğe yol açtı.

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülürken BDP grubu adına konuşan Birtane, tutuklu milletvekillerinin görüşmelerde bulunamadığını ve demokratik katılımcılığın engellendiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın uzun tutukluluğuyla ilgili kararın tüm milletvekilleri için bağlayıcı olduğunu savunan Birtane, "Kürdistan milletvekilleri serbest bırakılmalıdır" görüşünü dile getirdi.

Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, konuşmasını bitiren Birtane'ye, yerine giderken, "Konuşmanızı kürsü dokunulmazlığı kapsamında değerlendiriyorum, ancak TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi değil, milleti temsil ederler" diye uyardı.

Birtane'nin konuşmasına tepki gösteren MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz, hükümet sırasında oturan bakanlar ile AKP grubunun açıklama yapması gerektiğini söyledi.

'Sessiz mi kalacaksınız'

Birtane'nin ardından konuşan BDP Van Milletvekili Üçer de "Kuzey Kürdistan'da birlikte yaşama mücadelesinin isimleri tutuklu" ifadesini kullandı.

Üçer'in sözlerine tepki gösteren CHP ve MHP'liler, anayasal suç işlendiğini öne sürerek, Başkanvekili Bahçekapılı'ya "Sessiz mi kalacaksınız?" diye tepki gösterdi.

Üçer'in aynı ifadeleri kullanmaya devam etmesi ve bazı şehirlerin Kürtçe isimlerini söylemesi üzerine önce uyarıda bulunan Bahçekapılı, daha sonra Üçer'in mikrofonunu kapattı. Bahçekapılı, Üçer'i, "Burası Türkiye" diye uyardıktan sonra Anayasa'nın "Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" şeklindeki 3. maddesini okudu.

'Biz de 'one minute' diyoruz'

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da ayrımcı politikalara karşı çıkılması gerektiğini belirterek, devlet görevlilerinin bölgede yıllarca suç işlediğini iddia etti. Sakık, "Nasıl Başbakan Davos'ta 'one minute' dedi, biz de size 'one minute' diyoruz" ifadesini kullandı.

Tutuklu milletvekillerinin tahliye taleplerinin reddine karar verildiğini hatırlatan Sakık, "Balbay beyaz Türk değil mi? Mahkeme serbest bırakıyor. İstanbul'daki mahkeme başka, Diyarbakır'daki mahkeme başka karar veriyorsa bunun hesabını veremezsiniz" dedi.

Kınama cezası verildi

Tartışmaların uzaması ve BDP'liler ile CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında laf atışmalarının uzaması üzerine Başkanvekili Bahçekapılı birleşime ara verdi. Birleşimin ardından Bahçekapılı, tutanakların incelendiğini, Özdal Üçer'in yerinden sarf ettiği sözlerin, Başkanlık Divanı'nca "yaralayıcı" nitelikte olarak değerlendirildiğini, Genel Kurul'a Üçer'e "kınama" cezası verilmesini teklif edeceğini söyledi.

Yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Üçer'in "Kürdistan İşçi Partisi üyesi olmaktan gurur duyduğu" yönündeki sözlerini yineleyerek, bunun kınama cezası ile geçiştirilemeyeceğini ifade etti.

BDP'den protesto

Daha sonra Üçer'e "kınama cezası" verilmesi, Genel Kurul'da oylandı ve kabul edildi.

Bu sırada BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, "Hem siz hem kanun yapıcı arkadaşlar hem de grup başkanvekilleri buradaki ifadenin uyarı cezasına uygun olduğunu söyledi. Biz bu mutabakat üzerine buraya geldik. Grup başkanvekilleri dürüst olmalıdır" diye konuştu.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, "Beni hiçbir şekilde itham edemezsiniz. Yüzünüzün ifadesini değiştirmeyin, beni korkutmuyorsunuz" karşılığını vermesi, AK Parti sıralarından alkışlandı.

Oylamanın ardından BDP vekilleri olayı protesto ederek, Genel Kurul salonunu terk etti. Bu sırada AK Parti sıralarında "haydin güle güle" ifadesi üzerine BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, "Size de bir gün güle güle derler" dedi.