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Meclis'te yumruk yumruğa 'Kürdistan' kavgası

BDP’nin Bütçe Tasarısı için yazdığı muhalefet şerhinde geçen 'Türkiye Kürdistanı' ifadesinin metinden çıkarılması için açılan usul tartışmasında MHP ve BDP’li milletvekilleri arasında kavga çıktı

09 Aralık 2013 17:55

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda yarın başlayacak Bütçe görüşmeleri öncesi ilk kriz bugün yaşandı.  BDP’nin Bütçe Tasarısı için yazdığı muhalefet şerhinde geçen “Türkiye Kürdistanı” ifadesinin metinden çıkarılması için açılan usul tartışmasında MHP ve BDP’li milletvekilleri arasında kavga çıktı.

CHP’nin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşmelerinin başlamasından önce söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, yarın bütçe görüşmelerine başlanacağını hatırlatarak, BDP’nin Bütçe Tasarısı’na koyduğu muhalefet şerhinde geçen “Türkiye Kürdistanı” ifadesinin Anayasa ve İçtüzüğe aykırı olduğunu, dolayısıyla görüşülemeyeceğini söyledi.  Oktay Vural, “Bu sorun çözülmeden bütçe görüşülemez. Soruna birlikte çözüm bulalım ve bu sözler metinden çıkarılsın, Tasarı’nın birinci cildi yeniden bastırılsın” dedi.

 

AKP: Kürdistan ifadesi muhalefet şerhinden çıkarılsın

 

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, söz alarak “Türkiye Kürdistanı” ifadelerinin metinden çıkarılması talebiyle usul tartışması açılmasını istedi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un usul tartışması açması ardından söz alan Mahir Ünal,  “Hepimiz burada yemin ettik. Tüm eylemlerimiz bu yemine uygun olmalı, Anayasamıza dayalı olmalı” dedi.  BDP’nin bütçe tasarısına muhalefet şerhinin Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı olduğunu savunan Ünal, “Genel Kurul ve Başkanlık Divanı gereğini yapsın, tutanaklara geçmesin diye söylemek istemediğim o sözler metinden çıkarılsın, Bütçe Tasarısının birinci cildi yeniden basılsın ve açıklanan görüşme takvimi işlesin” diye konuştu.

BDP’lilerin söz atması üzerine Mahir Ünal “Barış ve çözüm süreciyle ilgili iyi niyetiniz varsa önce ifadelerinizi düzeltin.  Bizim çözüm irademiz birilerinin art niyeti ve Türkiye’nin bölünmesi için değildir. Kimse bizi sınamaya kalkmasın” dedi.

 

Hasip Kaplan: Bu faşizimdir, ırçılıktır

 

BDP Grubu adına söz alan Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Bugünün gündemi belli. Gündemde olmayan bir konuyu burada görüşemezsiniz. Yarın bütçe var, istediğiniz gibi konuşur eleştirirsiniz” dedi. Yüksek tonlu bir üslupla sözlerine devam eden Kaplan, “Kürdistan sözünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini, utanç duyduğunuz tarihi tutanaklardan çıkarıp atmaya sizin gücünüz yetmez. Diyarbakır’da Kürdistan deyip buraya gelince kıvırmaya gerek yok. Bu faşizmdir, bu ırkçılıktır, bu inkardır, bu rettir. 12 Eylül darbecilerinin yaptığını siz burada yapıyorsunuz.

 

BDP-MHP kavgası

 

Hasip Kaplan’ın konuşması devam ederken BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın ayağa kalkarak MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri’ye yönelik “Ne el  kol sallıyorsun, ne demek istiyorsun” şeklinde sözle sataşması üzerine iki partiden bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. İtiş-kakışların yaşandığı sırada BDP’li bazı vekillerin “MHP’li bir milletvekili gözümüzün içine baka baka küfür ediyor” diye bağırdıkları duyuldu. Araya CHP’li milletvekillerinin girmesiyle gerginliğin daha fazla artması önlendi.

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