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Meclis'te ilk gün gerginliği, polis CHP'li milletvekiline izin vermedi!

CHP'li Ali Haydar Hakverdi, Öğrenci Veli Derneği yöneticileriyle basın toplantısı yapmak istedi

19 Eylül 2016 15:25

Bayram tatilinin ardından mesainin başladığı Meclis’te ilk güne gergin girildi. Öğrenci Veli Derneği yöneticileriyle basın toplantısı yapmak isteyen TBMM Katip Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, polisle karşı karşıya geldi.

Emniyet yetkilileri, Hakverdi’nin ziyaretçilerini koridorda durdurarak Basın Bürosu'na geçmelerine izin vermedi. Hakverdi ve ziyaretçiler yarım saati aşkın süre dar koridorda emniyet görevlileriyle tartıştılar.Zaman zaman seslerin yükselip gerilimin arttığı tartışma sonucunda Emniyet görevlileri Hakverdi’nin ziyaretçileriyle geçişine izin vermedi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Hakverdi ve Öğrenci Veli Derneği yöneticileri, basın açıklamalarını koridorda tuvalet kapısının önünde yaptılar. Öğrenci Veli Derneği İkinci Başkanı Metin Erdoğdu, “Laik, bilimsel, eşit, parasız eğitim” taleplerini dile getirmek için Meclis’e geldiklerini söyledi. 1 milyon öğrencinin öğretmensiz eğitime başladığını, okulların kitapsız açıldığını belirten Erdoğdu, eğitimde bir bitkisel hayatın, kaosun yaşandığını savundu.

 

"Bir daha olmayacak"

 

Hakverdi, dernek yöneticilerinin konuşmalarının ardından misafirlerini yalnız bırakmamak için onlarla birlikte ayrılmak istediğini söyledi. Hakverdi, “Bugüne kadar Meclis böyle bir şey görmedi. Meclis, Meclis olalı bunu görmedi. Hiçbir milletvekiliböyle kapı ağzında basın açıklaması yapmadı. Bu uygulamanın sadece benim misafirlerim için yapılmaya başlanmıştır. Bu uygulama keyfidir. Bize bu pratiği yaşatanlardan da ben mutlaka bunun hesabını soracağım” açıklamasını yaptı.

Hakverdi ziyaretçileriyle birlikte Meclis’ten ayrılırken Emniyet yetkilisine de “Bir daha böyle olmayacak. Kibarlığınıza teşekkür ediyorum, ama bir daha böyle bir şey yaşanmayacak” dedi.

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