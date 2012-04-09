Meclis’te Haberal Yasası tartışması

- Hülya Karabağlı

Ergenekon davasının tutuklu sanığı CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, 21 Ocak 2010 yılında babasını kaybetmesinin ardından, bugün annesi Medine Haberal'ı da kaybetti. Mahkeme, Haberal'a annesinin cenazesine katılabilmesi için 2 gün izin verdi. Mecliste çıkan Haberal Yasası tartışmalarında söz alan AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, tutukluların ağır hasta yakınlarını ziyaret etmelerine izin veren kanun teklifinin partisi tarafından engellendiğine ilişkin CHP eleştirilerine karşı çıktı.

CHP’nin 18 Ocak’tan bugüne kadar 24 grup önerisi içinde Haberal Yasası yer almadığına dikkat çeken Canikli, “ CHP'nin iradesi 8 Mart'ta ortaya çıkmıştır. Bu tarihe kadar CHP, teklifin görüşmelerinin yapılmasını talep etmemiş ve istememiştir”. Mehmet Haberal'a başsağlığı dileyen Canikli, “'Böyle üzücü bir hadisenin olacağını bilemezsiniz. Keşke bunu daha önce görüşseydik diye bugün konuştuk”. Teklifin hafta içerisinde görüşülmesi bekleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, yazılı açıklamasında, “'Cunta döneminde cezaevinde bulunan gazeteci sayısından fazla gazeteciyi tutuklama becerisini gösteren, asmayalım da besleyelim mi zihniyetinin Silivri'ye uyarlanmış versiyonunu uygulayan zamane diktası, milletvekilimiz Sayın Haberal'ın annesinin vefatıyla rahatladı mı”. Tarhan’ın açıklaması şöyle.

'Said Nursi’yi kutsayıp, Mustafa Kemal’i lanetleyen'

Karanlık işgal günlerinde Anadolu'nun gerçek din adamları, emperyalizmle mücadele etmek ve yurt toprağını korumak için köy köy, kasaba kasaba halkı örgütlerken, keyif süren ve radyodaki sesleri meleklerin taşıdığına inanmamızı isteyen Saidi Nursi'yi kutsayıp, Mustafa Kemal'i lanetleyen, bir üniversite toplantısında haremlik selamlık provaları yaptıran AKP'nin güç sarhoşluğu ile kendinden geçmiş genel başkan yardımcısının bu konudaki yoğun çabaları dikkat çekicidir.

Fikirlerin tartışıldığı bir zeminde kadınla erkeğin yanyana gelmesinden rahatsızlık duyan ve kızlarımızı haremlik alanlara layık gördüğünü bir kez daha kanıtlayan bu zihniyetin, 3'le yetinmediği ve kadına en az 5 çocukta karar kıldığı da anlaşılıyor. Hızlarını alamayıp çocuk sayısına da zam yaptıkları anlaşılıyor. 4+4+4 adı altında yetişecek nesillerin siyasal ve dinsel eğilimlerini kodladıktan ve bunları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla sorgulamayı da garantiledikten sonra kontrol edilebilir ve metamorfoza uğramış bir nesilden emin olarak çocuk tavsiyesini 3'ten 5'e çıkarttıkları anlaşılıyor.''