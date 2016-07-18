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15 Temmuz Darbe Girişimi

Meclis'te güvenlik alarmı kısa süreli paniğe yol açtı

TBMM, darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından bombalanmıştı

18 Temmuz 2016 17:45

15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM'de bugün milletvekillerinin odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasında kısa süreli bir panik yaşandı.

Güvenlik gerekçesiyle binanın boşaltılması yolunda anons yapıldı. Bunun üzerine tüm çalışanlar ve milletvekilleri büyük bir panikle merdivenlerden kapılara doğru koşmaya başladı. Polisler bu çağrının doğru olmadığını ve korkulacak bir şey olmadığını belirtti. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, binanın giriş katında toplanan kalabalığa bu tür söylentilere itibar edilememesini söyledi. Burada polislerle birlikte bir süre daha ikna çalışmalarını sürdürdü. Bu arada Meclis'in Çankaya kapısında da büyük bir hareketlik olduğu gözlendi. Polislerin Nizamiye Kapısı'nda girişleri engellediği öğrenildi. Bunun üzerine vekiller durumu öğrenmeye çalıştılar. Meclis'te yaşanan kısa süreli gerginlik sona erdi.

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