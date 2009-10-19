Meclis'te grup seks iddiası

TBMM Genel Sekreterliğinden, "Mecliste Seks İhbarı" haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Adı geçen personelin aldığı disiplin cezaları sonucunda kurumdan gönderilmesi nedeniyle gündeme getirdiği iddiaların soruşturma bitmeden Meclisimizin saygınlığına gölge düşürecek şekilde haber konusu yapılması basın meslek ilkeleriyle bağdaşır bir durum değildir" denildi.

Yazılı açıklamada, bir gazetenin bugünkü sayısında ve bazı internet sitelerinde yer alan "Mecliste Seks İhbarı" başlıklı haberle ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.





'Çalışma süresince hakkında

17 disiplin soruşturması açıldı'



Haberde kaynak olarak belirtilen kişinin TBMM Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde Çay Ocakçı-Garson ve İç Hizmetler Müdürlüğünde hizmetli olarak görev yaptığına işaret edilerek, "İlgilinin çalışma süresi boyunca hakkında 17 disiplin soruşturması açılmıştır.

Kurumumuza 18 adet de icra borcu ulaşmıştır" denildi.Yapılan disiplin soruşturmaları sonucunda ilgili personele "uyarma", "kınama", "aylıktan kesme" ve son olarak "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezalarının verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şu noktayı önemle vurgulamak gerekir ki söz konusu personelin disiplin cezaları nedeniyle TBMM ile ilişkisinin kesildiği 9 Temmuz 2009 tarihine kadar iddialarıyla ilgili Meclis idaresine ulaştırdığı herhangi bir şikayet ya da ihbarın bulunmaması dikkati çekicidir.

Aldığı cezalar üzerine 9 Temmuz 2009 tarihinde Başbakanlık kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığına atandıktan sonra ilgili personelin hasmane bir tutumla bu iddiaları hem dilekçe vermek suretiyle hem de basın kanalıyla gündeme taşıması düşündürücüdür.Bütün bunlara rağmen ilgili personelin TBMM’den ilişiği kesildikten sonra verdiği şikayet dilekçesi işleme alınmış, 24 Eylül 2009 tarihinde TBMM Genel Sekreterliğince muhakkik tayin edilerek inceleme başlatılmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir.

Adı geçen personelin aldığı disiplin cezaları sonucunda kurumdan gönderilmesi nedeniyle gündeme getirdiği iddiaların soruşturma bitmeden Meclisimizin saygınlığına gölge düşürecek şekilde haber konusu yapılması basın meslek ilkeleriyle bağdaşır bir durum değildir.TBMM çalışanlarını birim ve kadro ayrımı gözetmeksizin zan altında bırakan bu iddialar personel arasında üzüntüyle karşılanmıştır."

'Grup seks yapılmış...'

Meclis'te 'grup seks' iddiası TBMM bugünlerde eski bir personelden gelen bir ihbar dilekçesiyle sarsılıyor. İddialara göre Meclis’te ‘grup seks’ yapılmış, çalışanlardan bazıları bu yüzden işten atılmış. Ancak yönetici ve yakınları örtbas edilmiş.

Habertürk'ün haberine göre “MECLİS’te grup seks” iddialarının yer aldığı dilekçede Ankara’yı da sarsacak iddialar var. Dilekçede bazı yöneticiler, olayları bilmelerine rağmen, aynı zamanda yakın akrabaları olan bazı çalışanları korumakla ve olayı örtbas etmekle suçlanıyor. Üst düzey bir TBMM yetkilisi, iddiaları incelemeye aldıklarını bildirdi.

İç Hizmetler Müdürlüğü’nde, milletvekilleri odalarının bulunduğu bankolardan birinde çalışan İzzet Özdem’in TBMM temizlik işlerini yapan firmadan bir kadınla personel binasında yakalandığı söylentisi skandalın ortaya çıkmasına neden oldu.

Disiplin soruşturması başlatılan Özdem, sadece kedisinin değil, birçok yönetici ve yakınının temizlik işçilerine baskı kurup cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti. Bu kez de Özdem amirlerine hakaret suçlamasıyla soruşturma geçirdi.

Bir yıl kademe ilerlemesi cezasına çarptırılan Özdem, TBMM personelinden Milli Eğitim Bakanlığı emrine transfer edildi. Özdem, Mehmet Ali Şahin’in TBMM Başkanı olmasının ardından yeni yönetime başvurup “Yöneticiler, temizlik elemanlarıyla lojmanlarda grup seks yapıyor” ihbarında bulundu.





Şok iddialar

TBMM çalışanı İzzet Özdem’in bir idari yöneticisine yazdığı dilekçesinden bazı bölümler şöyle: Meclis temizlik yöneticilerinden, sizin yeğeniniz A. H. ayrıca bir yönetici S.K.’nın oğlu da o şirkette çalışmakta.

Ve TBMM’deki temizlik elemanlarının yarıdan fazlası yönetim düzeyindeki insanların çocukları ya da sevgilileri.

Temizlik elemanı yöneticilerinden S.K.’nın oğlu O.N.K., TBMM kampusu içinde, lojmanda oturuyor. Sakinlerinin hepsi genel sekreter, genel sekreter yardımcısı müdür gibi üst düzey bürokratların ikmet ettiği lojmanlara temizlik şirketinden dört kadın, dört erkek götürüp toplu seks yaptı.

Siz, sadece bir yöneticinin oğlu ve yeğeniniz haricinde diğer yedisinin işine son veriyorsunuz.