Meclis'te 'Gezi' gerginliği

BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'teki konuşması sırasında gömleğini sıyırarak polisin attığı gaz bombası fişeğinin neden olduğu yarasını gösterdi.



Meclis Genel Kurulu’nda yine Gezi Parkı gerginliği yaşandı.

BDP İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, olaylarla ilgili görüşlerini aktarırken gaz bombalarıyla ilgili olarak "polis bomba yağdırdı" ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından AKP sıralarından Önder’e yönelik tepkiler yükseldi ve "ne bombası?" diye sordular.

Miray Akdağ'ın ntvmsnbc'deki haberine göre, Sırrı Süreyya Önder de gömleğini sıyırdı ve gaz kapsülünden kaynaklanan yarasını gösterdi. Önder, kürsüden AK Parti sıralarına giderek yarasını bir kere de yakından göstermek isteyince Genel Kurul salonu gerildi.

Bir anda CHP ve BDP ile birlikte AK Partili milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Genel kurula beş dakika ara verildi ancak o arada da sesler yükselmeye devam etti.

Genel kurul yeniden açıldıktan sonra Sırrı Süreyya Önder tekrar kürsüye çıktı ve bu süre içinde AK Parti milletvekillerinin duyarsız kaldığını savundu. AK Partili milletvekillerinin çocuklarının da Gezi Parkı eylemlerin katıldığını iddia etti.