Meclis'te Fethullah Gülen gerginliği

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'Bu ülkede Gülen dokunulmazlığı var'



Henüz basılmayan bir kitap için 'imha edile' kararı çıktığını, ilahiyatçıların evlerinin arandığını, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın evinde yapılan aramada misyonerlik konusundaki araştırmaların değil, Fethullah Gülen'e ilişkin kitapla ilgili belgelerin alındığını belirten CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, "...Bu ülkede milletvekilliği dokunulmazlığı hikaye... Fethullah Gülen dokunulmazlığı var. Ona dokunan, konuşan yanar. Bu nasıl bir dokunulmazlık? Bunun örneği yok. O adamcağızdan ne istiyorsunuz da gözaltına alıyorsunuz.Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler ve müritler ülkesi olamaz' demişti. Onun kemiklerini sızlatıyorsunuz. Bu ülkeyi şeyh, derviş ve müritler ülkesi yaptınız. Gelin burada müridi olduğunuzu söyleyin, Gülen'i savunun, yerinizde durmayın. De ki 'ben müridiyim.' Unutmayın Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatan ama bu dünyada ama öbür dünyada, faturasını ödeyecektir'' dedi.Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''...Kafasında hayali birtakım tarikatlar, hayali birtakım cemaatler inşa ederek, tarikatlar, cemaatler ve milletvekilleri arasında bir mürit ilişkisi kurmak ve bunu da AK Parti'ye mal etmek suretiyle düşülen hatanın kabul edilebilir bir tarafı söz konusu değildir. Yanlış yapıyorsunuz. Bu yaklaşım doğru değil" dedi.Yeniden söz alan Gök ise hükümete KHK yetkisi veren tasarının Genel Kurula geleceğini belirterek, ''6 aylığına 19 kurumun her şeyi hakkında, 9 ayrı kanunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hazretlerinin kararıyla kanunlar çıkacak. Bunun adı milli irade mi'' dedi.Bu arada AK Partili milletvekilleri sıralara vurarak Gök'e tepki gösterdi. Gök ise bunun üzerine, ''(Fethullah Gülen) deyince AK Parti Grubu yerinden fırlıyor. Neden gocunuyorsunuz? 'Fethullah Gülen' lafını söyle millet ayaklarda. Niye? Kıbleniz neresi sizin arkadaşlar, eğer Pensilvanya ise... Benim kıblemin yeri belli'' dedi.Bunun üzerine AK Parti'li milletvekilleri kürsüye geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk de kürsüde Gök'ün üzerine yürüyen AK Parti'li milletvekillerini engellemeye çalıştı. Gök'ün yerine oturması üzerine, iktidar milletvekilleri CHP sıralarına yönelerek, tepkilerini dile getirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Başkanvekili Meral Akşener, birleşime ara verdi. Tartışma, verilen arada da devam etti. İsa Gök, arkadaşları tarafından Genel Kurul salonundan çıkarıldı.