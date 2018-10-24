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Meclis'te emeklilikte yaşa takılanlar önerisinin görüşülmesi kabul edildi

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergenin görüşülmesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

24 Ekim 2018 19:17

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergenin görüşülmesi Meclis Genel Kurulu\'nda kabul edildi.

İYİ Parti\'nin verdiği emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin grup önerisi, Meclis Genel Kurulu\'nda kabul edildi. Öneri, Meclis Genel Kurulu\'nda görüşülerek komisyon kurulup kurulmayacağına karar verilecek.

​Grup önerisi üzerine konuşmalar yapılırken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sık sık tartışma yaşandı. Önerinin oy çokluğuyla gündeme alınmasını muhalefet sıraları alkışlarla karşıladı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)

 

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