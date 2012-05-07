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'Meclis'te Cemevi açılsın'

CHP'li Hüseyin Aygün, Meclis bünyesinde öncelikle yer tesisi ve ardından da cemevinin hizmete açılması için başlatılmasını istedi

07 Mayıs 2012 17:02

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Meclis'te Cemevi açılması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi de olan Aygün, başvuru dilekçesinde, Meclis'te 550 milletvekili, binlerce danışman, sekreter ve çeşitli statülerde çalışan personelin görev yaptığını kaydetti. Başta milletvekilleri olmak üzere tüm insanların inanç hakkı ve özgürlüğünün sağlanması açısından Alevi inancına sahip kişilerin ibadetini yapabilmesi için cemevine ihtiyaç olduğunu ifade eden Aygün, “Meclis bünyesinde öncelikle yer tesisi ve ardından da cemevinin hizmete açılması için gerekli işlemlerin başlatılmasını arz ederim” dedi.

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CemeviMeclisHüseyin Aygün

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