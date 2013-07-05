AKP’li Çetin, 'camideki içki' tartışmasını görüntüleyen gazetecileri tartakladı

Hülya Karabağlı/ Ankara

AKP İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin, Meclis bahçesinde, CHP Trabzon Milletvekili Volkan Canalioğlu’nun danışmanı ile CHP'li olduğu belirtilen Niyazi isimli bir şahısla tartıştı. İtiş kakışın yaşandığı kavgaya CHP’li Canalioğlu’nun danışmanı ile partili olduğu söylenen kişinin kendi aralarındaki “Camide içki” konuşmasının neden olduğu iddia edildi. AKP’li Çetin, olayı cep telefonuyla görüntülemek isteyen Kanal B kameramanı İhsan Can ile Muhabir Hakan Akbul'dan zorla cep telefonunu aldı. Akbul ve Can, kendilerini darp ederek, telefonlarını gasp ettiği gerekçesiyle Çetin'den şikayetçi oldu.

Aygün’den AKP’li vekile 'Ne dövüyorsun bu çocukları'

Gazetecilerin tartaklanması üzerine muhalefet kulisi ayağa kalktı. AKP’li vekilin yanında, gazetecilerin yüzlerinin kıpkırmızı olduğunu gören CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün devreye girdi. Aygün, AKP’li Çetin, “Ne dövüyorsun bu çocukları. Sizin gücünüz gazetecilere yetiyor. Senin muhatabın bu çocuklar değil benim” diye çıkıştı. AKP vekil neye uğradığını şaşırdı ve Aygün’e, “Dövmedim onları” dedi. Herkes tartaklandığını söyleyince Aygün, “Çocuklar yalan mı söylüyor” dedi. AKP’li vekil CHP’lilerin sayısının artması üzerine hemen uzaklaştı.

TBMM Genel Kurulu akşam 19:30’larında yemek arası verirken, Meclis Bahçesi’nin 4 Nolu basın kapısı girişi önünde CHP’li Volkan Canalioğlu’nun danışmanı Emrah Tufanlı ile CHP Ankara İl Örgütü’nden olduğu belirtilen Niyazi “Cami” sohbeti yaptı.

'Cami de içki' yanlış anlaşıldı

Tufanlı arabayı Cami’nin arkasına park ettiğini belirtirken, Niyazi adlı kişinin de “Beni camiye götürme, gitmem, orada içki içiliyor” şeklinde konuştu. Bu konuşma sırasında oradan geçen AKP’li Vural Kavuncu’nun danışmanı olduğu belirtilen Çiğdem Demirkol isimli türbanlı kadın bu sözleri üzerine alarak tepki gösterdi. Demirkol bu diyalogu orada bulunan AKP İstanbul Milletvekili Muhammet Çetin’e aktardı.

Bunun üzerine AKP’li Çetin, Niyazi adlı kişinin üzerine yürüyerek, “Müslüman kadınlara hakaret ediyorsunuz” diye bağırdı ve özür dilemelerini istedi. O sırada Çetin’in Niyazı adlı kişinin göğsüne yumruğunu vurduğu gözlendi.

AKP’li Çetin: Darp etmedim

Olayı Kanal B muhabiri İhsan Can kendi cep telefonuyla görüntülemeye çalışırken, Çetin kameramana da tepki gösterdi. Çekilen görüntüleri isteyen Çetin, olumsuz yanıt üzerine Can’dan telefonu zorla aldı. Çevrede olayı izleyenlerin anlattığına göre Çetin, Can ve beraberindeki Kanal B muhabiri Hakan Akbul’a fiziki müdahalede bulundu.

Çetin, Can’la birlikte AKP kulisine giderken cep telefonunun TBMM güvenlik birimine verdi. Olay CHP’li vekillere de yansıdı. Ali Özgündüz başta olmak üzere CHP’li vekiller iktidar kulisine giderek Çetin’le tartıştı. Çetin, CHP’li vekillere “karışmayın” diyerek tepki gösterirken, “kapalı bir bayana hakaret eden adam var. Özür dileyeceğim dedi. Ben de ‘benden değil bayandan özür dile’ dedim. O sırada bayan ‘çekim yapılıyor’ deyince telefonu istedim. Darp yok ortada” dedi.

TBMM el koydu

Olay güvenlikten sorumlu TBMM İdare Amiri Salim Uslu’ya intikal ettirildi. Uslu derhal TBMM güvenlik kameralarından görüntüleri CHP’li vekillere izledi. Görüntülerde kameramana darp olmadığı ancak telefonu elinden zorla almaya çalıştığı görüldü.

Görüntüler silindi

Bu arada Kameraman Can, el konulan cep telefonundaki Çetin’in şiddet uyguladığı görüntülerin bazı bölümünün silindiğini iddia etti. Kanal B çalışanları Can ve Akbul yaşanan olay üzerine darp edildikleri ve telefonlarına el konularak içindeki bilgilere izinsiz müdahale edildiği gerekçesiyle şikayet başvurusunda bulundu.