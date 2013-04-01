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Politika

Meclis’te başörtüye engel olan iç tüzüğün değiştirilmesi planlanıyor

28 Şubat sürecinde başörtülü milletvekili Merve Kavakçı’nın yemin ettirilmesine engel olarak gösterilen Meclis iç tüzüğü değişiyor. BDP ve MHP de destek veriyor

01 Nisan 2013 22:29

Meclis’te 4 partiden milletvekillerinin katılımıyla oluşturulan AKP'li Haluk İpek başkanlığında çalışmalarını sürdüren TBMM İçtüzük Komisyonu, yeni içtüzük yazımını sürdürüyor. Komisyon şimdiye kadar genel hükümler, tarifler, ant içme, komisyonların çalışmaları gibi maddeleri yazdı. Komisyon Meclis Genel Kurulu’nda ve kulislerdeki başörtüsü yasağına ilişkin düzenlemede de değişikliğe gitmesi planlanıyor. AKP ve BDP’nin getireceği öneriye MHP’nin onay vermesi bekleniyor.

 

Kıyafet maddesine ayar

 

Star gazetesi muhabiri Nevin Bilgin'in haberine göre, mevcut içtüzükteki 56.madde olarak bilinen”Kıyafet” hükmü,  “Başkanlık kürsüsünde Başkan, beyaz kelebek kravat ve siyah yelek üstüne siyah fırak giyer. Görevli kâtip üyeler de, koyu renk elbise giyerler. Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatı memurları ve diğer kamu personeli ceket giymek ve kravat takmak zorundadırlar. Bayanlar tayyör giyerler. Görevlilerin kıyafeti Başkanlık Divanınca tespit edilir” şeklinde düzenlenmiş bulunuyor. Yapılacak yeni çalışmada başörtüsüne ve kadın milletvekillerinin pantolon giymesine engel teşkil eden düzenlemenin de değiştirilmesi öngörülüyor. Daha önce CHP’li Şafak Pavey için bu yönde düzenleme yapılması gündeme gelmiş ancak yaşanan tartışmalar üzerine değişiklik gerçekleştirilememişti. Komisyon bu konudaki sıkıntıyı da aşmayı planlıyor. Yapılacak düzenlemeden çalışmaları izlemeleri için aynı hükümlerin uygulandığı basın mensupları da yararlanabilecek.

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