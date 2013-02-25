Meclis'te basın toplantısı yapma rekoru MHP'li Yeniçeri'de

Yaz ayları da dahil her çarşamba TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP Ankara Milletvekili Ozçan Yeniçeri, bu günlere pazartesini de ekledi. Hem pazartesi hem çarşamba günleri basın toplantısı yapan Yeniçeri, ''Başbakan biraz daha fazla konuşursa cuma günleri de yapacağım'' dedi.

Her basın toplantısında yaklaşık 5 sayfalık bir metin okuyan Yeniçeri, bütün konuşmalarını ve yasama faaliyetlerini de 5 ciltte topladı. ''Meydan Larousse gibi oldu'' diyen Yeniçeri, bunları da TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e iletti.

Yeniçeri, basın toplantısında rekorun kendisinde olduğunu ifade ederek, neden basın toplantısı düzenlediğini anlattı. Siyasetin, özellikle iktidarın ciddi maddi hatalar yaptığını savunan Yeniçeri, ''Bunlar sürekli çıkıp, konuşuyor, anlatıyorlar. Bunların cevaplandırılması gerekiyor. Grup başkanvekilleri ve diğer arkadaşlarımızca cevaplandırılıyor ancak onların gözünden kaçanları, milletvekili olarak, milletin adına ifade ediyoruz'' diye konuştu.

Yeniçeri, ''İmralı görüşmelerinin ortaya çıkması, devletin ayaklar altına alınması, Türk milliyetçilerine yönelik saldırıların, kendilerini daha aktif, olaylar üzerine anında gitmek zorunda bıraktığını'' söyledi. Yeniçeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Haftada iki kez yapma kararı bu yüzden. Olaylar hızla akıyor. Bunları mutlaka değerlendirmemiz lazım. 114 bin oyla seçildim, o insanlar bize bakıyor. 'Bunlara oy verdik, bu adamlar ne yapıyor' diyor, sesimizi duymak istiyor, olaylar karşısındaki pozisyonumuzu kavramaya çalışıyorlar ki ona göre karar verecekler. Onların bu beklentilerine cevap vermek için her fırsatı değerlendiriyoruz.

Basın toplantılarının diğer nedeni parlamentodaki konuşma sisteminin içtüzük dolayısıyla sınırlı olmasından kaynaklayor. Adam çıkıyor abuk sabuk konuşuyor. Cevap vereceksin, oradan izin al, buraya git, bir yığın formalitesi var. Onu aşabilmenin bir yolu da onların oradaki konuşmalarına, burada cevap verme durumunda kalmamız.''



Basın toplantısında zaman zaman ses tonunu yükselterek konuşan Yeniçeri, bunun nedeni de ''Bende milli duygular çok yüksek. Anormal derecede haksızlığa uğruyoruz. Uğradığımız zaman sesimizi yükseltiriz'' diye açıkladı.

Yeniçeri, ''İnanmadığınız şeylere insanları inandıramazsınız. Ben ağzımla, dizlerimle, kollarımla, yüzümle, her şeyimle konuşuyorum. Tam inanıyorum, konsantre oluyorum. Başbakan bam telimize basıyor'' dedi.

