Meclis'te 'ağaca çıkma' eylemi

Hükya Karabağlı/ Ankara

İşsiz olduğunu söyleyerek Meclis bahçesindeki ağaca çıkan bir eylemci, CHP Milletvekili Ensar Ögüt'ün 700 lira vereceğini söylemesiyle ikna olup ağaçtan indi.

AKP'li Hakan Şükür'ü yerinde bulamayan vatandaş ne yapacağını bilemeyince ağaca tırmanarak eylem yaptı.

"Kendimi atarım" diyen vatandaşın yardımına CHP'li Ensar Ögüt yetişti. Öğüt, 700 liralık sıkıntısı olan vatandaşa, 'ağaçtan in ben öderim" dedi. Öğüt, vatandaşı ağaçtan indirmeyi başardı.

Bir süre sonra ikna olan ve ağaçtan inen eylemci polis eşliğinde Halkla İlişkiler Binası’na götürüldü.