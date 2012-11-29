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Yaşam

Meclis'te 'ağaca çıkma' eylemi

İşsiz olduğunu söyleyen bir kişi Meclis'in arka bahçesindeki ağaca çıktı

29 Kasım 2012 15:31

Hükya Karabağlı/ Ankara

İşsiz olduğunu söyleyerek Meclis bahçesindeki ağaca çıkan bir eylemci, CHP Milletvekili Ensar Ögüt'ün 700 lira vereceğini söylemesiyle ikna olup ağaçtan indi.

AKP'li  Hakan  Şükür'ü  yerinde bulamayan vatandaş ne yapacağını bilemeyince  ağaca  tırmanarak  eylem yaptı.

"Kendimi atarım" diyen vatandaşın yardımına CHP'li Ensar Ögüt yetişti.  Öğüt,  700 liralık sıkıntısı olan vatandaşa,  'ağaçtan in ben öderim" dedi.  Öğüt,  vatandaşı ağaçtan indirmeyi başardı.

Bir süre sonra ikna olan ve ağaçtan inen eylemci polis eşliğinde Halkla İlişkiler Binası’na götürüldü. 

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