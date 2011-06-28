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Politika

MECLİS'TE 24. DÖNEM BAŞLADI TBMM (A.A)

28 Haziran 2011 21:21

-MECLİS'TE 24. DÖNEM BAŞLADI TBMM (A.A) - 28.06.2011 - TBMM'nin 24. Dönem birinci yasama yılı, yemin töreni ile başladı.  TBMM Genel Kurulu, ''en yaşlı milletvekili'' sıfatını taşıyan Geçici Başkan CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi başkanlığında toplandı.   Ekşi, birleşimi açtıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Ekşi'nin, geçmiş yasama dönemlerinin hiçbirinde andiçme törenlerinin, milletvekili sıfatını kazanmış adayların tutuklulukları nedeniyle eksik sayıyla yapılmadığını belirterek, ''Bugün 8 milletvekili, milletin kendilerine verdiği görevi yapmaktan mahrum bırakılmıştır. Böyle bir durumun hem TBMM'nin şerefle dolu geçmişine hem de demokrasimizin ulaştığı gelişmişlik düzeyine aykırı düştüğü kanaatimi tarih huzurunda kayda geçiriyorum'' sözleri, CHP'liler tarafından alkışlandı.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ekşi'nin konuşmasını yaparken, Genel Kurulda kendine ayrılan locada yerini aldı. Ekşi, konuşmasını tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Gül'ün Meclise geldiğini belirtti. Gül, kendisini alkışlayan milletvekillerini ayağa kalkarak selamladı. Gül'e, eski TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil eşlik etti. -ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞU- Geçici Başkan Ekşi'nin konuşmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ekşi, konuşmasının ardından andiçme işlemine geçileceğini belirtti. Ekşi, ilk olarak kendisi andiçti.  Ekşi, ''zaman kaybının önlenmesi'' için andiçme sırası gelen ilden sonraki ilin milletvekillerinin Komisyon sıralarına oturarak sıralarının gelmesini beklemelerini istedi. Ancak, milletvekilleri oturdukları yerde sıralarının gelmesini beklemeyi tercih etti.   AK Parti ve MHP milletvekilleri andiçerken, Genel Kurula giren CHP milletvekilleri ise andiçmedi. CHP'liler, kendi milletvekillerinin adları okunduğunda alkışladı. Ekşi, adı okunan CHP'li milletvekilini bir kez daha anons ederek ''Yok'' dedi.  Geçici Başkan Ekşi, yemin sırası Ankara'ya geldiğinde, ''Mecliste güzel bir gelenek olduğunu'' belirterek, milletvekillerini Atatürk için saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından Ankara milletvekilleri andiçti. Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından milletvekili olan AK Parti'li Oya Eronat da yemin etti.      -DAVETLİLERİN YOĞUN İLGİSİ- Milletvekillerinin sıralarına küçük birer çiçek buketi ile birlikte yemin metni kondu. Milletvekilleri, birleşimin açılmasını beklerken birbirlerini kutlayarak ve sohbet etti.    TBMM Genel Kuruluna ilk gelen lider, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, yerine oturduktan sonra Genel Kurula gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile tokalaşarak kısa bir süre sohbet etti. Bahçeli'nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurula gelirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Ekşi konuşurken Genel Kurul salonuna girerek Bakanlar Kurulu sırasına oturdu. Bakanlar da yemin sırasını, Bakanlar Kurulu sıralarında oturarak bekledi.      Töreni Cumhurbaşkanı Gül'ün yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, bazı eski milletvekilleri, bürokratlar ve yabancı misyon temsilcileri de izledi.   Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanları ise töreni izlemeye gelmedi. Yemin törenine basın ve izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda televizyon kanalı, bahçede kendilerine ayrılan yerlerde canlı yayınla gelişmeleri aktarırken, Meclis'te renkli görüntüler oluşturdu.  İzleyiciler, davetiye ve il sırasına göre Genel Kurul locasına alındı. Yakınları olan milletvekillerinin yemin etmesini alkışlarla karşılayan bazı izleyiciler, Ekşi tarafından uyarıldı.

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