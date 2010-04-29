Meclis'te 1. tur görüşmeler tamamlandı

T24-

Anayasa değişikliği teklifine ilişkin birinci tur görüşmelerde maddeler üzerindeki gizli oylamalara katılım 405-414 arasında değişti. ''Kabul'' oylarının sayısı ise 331-340 arasındaydı. En çok ''Kabul'', 340 oy ile ''Ekonomik ve Sosyal Konsey''i Anayasa kapsamına alan 24. maddeye çıktı. Bu maddeye 69 ''ret'' verildi.





En düşük ''kabul'' oyu ise 331 ile Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandıran 17. maddeye verildi. Madde için 72 ret, 2 boş oy kullanıldı; 2 üye ise çekimser kaldı. Kullanılan ''ret'' oyları ise 68-72 arasında değişti.





Birinci turda, belirlenen günlük takvim uyarınca, her gün teklifin 3-4 maddesi görüşüldü. 1. turda, teklifin maddelerine geçilmesi, maddeler, 3 geçici madde ve bunları içeren çerçeve madde olmak üzere toplam 31 gizli oylama yapıldı.





Genel Kurul'daki görüşmelere ilişkin her gün 100 sayfayı aşkın tutanak tutuldu. Son gün görüşmeleri dışındaki tutanakların sayfası sayısı 973'e ulaştı.







TBMM Genel Kurulu'nun Anayasa değişikliği teklifinin 1. turundaki mesaisi, 19 Nisan Pazartesi günü başladı, 23 Nisan günü yapılan özel gündemli toplantı dışında, aralıksız 9 gün sürdü.

Birleşimlerin başında, gündeme ilişkin, 18'i muhalefet partilerine ait olmak üzere toplam 20 grup önerisi verildi. Görüşülen maddeler üzerindeki değişiklik önergeleri 450'ye yaklaştı, ancak İçtüzük hükümleri gereğince her madde için 7 önerge işleme konuldu.





Genel Kurul, belirlenen takvim uyarınca 12-18 saat arasında değişen günlük görüşme sürecinde toplam 134 saat çalıştı.





Toplam 33,5 saati bulan bu süre genel çalışma zamanından düşüldüğünde teklif üzerindeki görüşmeler toplam 100,5 saat sürdü.





TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 27. maddeye ilişkin oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından, teklif üzerindeki 1. tur görüşmelerin tamamlandığını ifade ederek, bugün saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı. 2. tur oylaması 2 Mayıs Pazar günü yapılacak.







2. tur oylama



TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur oylaması 2 Mayıs Pazar günü başlayacak ve 9 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek. 2. tur oylamasına ilişkin takvim uyarınca, Genel Kurul, 4 Mayıs Salı günü 15.00-24.00, diğer günler ise 12.00-24.00 saatleri arasında çalışacak.





Yaklaşık 8 günde tamamlanması öngörülen 2. tur oylamada maddeler üzerinde konuşma olmayacak. Ancak, maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleriyle ilgili konuşma yapılabilecek. 2. turda da maddelerin yanı sıra teklifin tümüyle birlikte 31 gizli oylama yapılacak.







'Baykal yakışıksız bir üslup kullandı'







Adalet Bakanı Sadullah Ergin,TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin geçici 19. maddesi üzerindeki soruları yanıtladı.



CHP Genel Başkanı Baykal'a dün verdiği yanıtı gündeme getiren milletvekilinin sorusu üzerine, Ergin, "Sayın Baykal, hem grupta hem daha önceki konuşmasında, uzlaşma ihtimaline yönelik bir soruya verdiğim cevabı, maalesef yakışık olmayan bir üslupla cevaplamıştır" diye konuştu.







'Konu incelenmektedir'





Bakan Ergin, Habur'dan girişlerle ilgili olarak bir soru üzerine, Habur'da yargılama yapılan salonda Atatürk resmi ve Türk bayrağının indirildiğine dair kendilerine şimdiye kadar gelen bir bilgi olmadığını belirterek, ''Ancak, konu incelenmektedir. Böyle bir şey tespit edilirse sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.