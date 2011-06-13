Meclisin zorunlu bağımsızları

T24

ŞENER: BAZEN ZAFERLERİN EN BÜYÜĞÜ YENİLGİDİR



MHP listesinden İstanbul Milletvekili seçilen İhsan Barutçu partisinden ihraç edilmişti. Bu durumda Barutçu bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girecek.Yine MHP listesinde yer alan ve haklarındaki kaset iddiaları nedeniyle adaylıktan çekilip partideki görevlerinden ayrılan adayların yerine bir alt sıradakiler gelmişti.BDP desteğiyle seçilen Van Milletvekili Aysel Tuğluk ile Mardin Milletvekili Ahmet Türk ise DTP'nin kapatılmasına ilişkin kararda haklarında verilen beş yıllık siyaset yasağı nedeniyle bağımsız kalacak. BDP destekli diğer milletvekillerinin bu partiye katılımıyla TBMM'de grubu bulunan dördüncü partinin BDP olması bekleniyor.Türkiye Partisi Genel Başkanlığı görevinden istifa ederek seçime memleketi Sivas'tan bağımsız aday olarak giren, ancak milletvekili seçilemeyen Abdüllatif Şener, ''Bazen zaferlerin en büyüğü yenilgi olanıdır'' dedi.Seçimde 17 binin üzerinde oy aldığını, bu rakamın az olmadığını aktaran Şener, ''İnsanlık tarihini her zaman tek bir kişi, yüreklilikle, cesaretle, kararlılıkla yürüyerek değiştirmiştir. Sivas'ta 17 bin yiğit insan var, Sivas'ta 17 bin yiğit kadın ve erkek var. Ben Sivas'ımızın bu yiğit insanlarını kutluyorum, tebrik ediyorum'' diye konuştu.