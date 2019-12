-Meclisin güvenliğini polis sağlayacak TBMM (A.A) - 25.10.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu alt komisyonunda, TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu Teklifi üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Alt komisyon, Meclis İdari Teşkilatının yetki ve sorumluluklarını düzenleyen kanun teklifi üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Buna göre, TBMM Genel Sekreter Yardımcılıklarına bağlı hizmet birimleri, ''müdürlük'' yerine ''başkanlık'' statüsü altında olacak. Teklifte daire başkanlıklarının kaldırılıp, yerine müdürlükler kurulması öngörülüyordu. Meclis, gerekli hallerde özel ihtisas gereken davalarda, dava süresi boyunca sınırlı olmak üzere, avukatlar ya da avukatlık ortaklıkları ile sözleşme yapabilecek. Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde, sadece restorasyon çalışmalarına katılmak üzere 4/C statüsünde 400 adet personel çalıştırılabilecek. Bu personel sınavsız alınabilecek. Yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda siyasi parti grup başkanlıklarında kadro şartı aranmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu kapsamda her siyasi parti grubunda 5 grup danışmanı ve tüm siyasi parti grupları için toplam 25 büro görevlisine ek olarak TBMM'de grubu bulunan her siyasi parti için parti grubunun milletvekili sayısının yüzde 10'u oranında büro görevlisi çalıştırılabilecek. -Danışmanlara yolluk- Milletvekili danışman ve yardımcı personeline, milletvekilinin talebi üzerine TBMM Başkanlığınca görevlendirilmesi suretiyle görev yaptıkları ilin belediye sınırları dışına çıkmaları durumunda, il dışında geçirdikleri her bir gün için yolluk ödenecek. Söz konusu personele her gün için (1000) gösterge rakamının, bundan sonraki günler için (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu, bulunacak tutarda yolluk ödenecek. Bu rakam günlük yaklaşık 64 TL'ye, 10 günün üzerinde ise 32 TL'ye karşılık geliyor. Bu personele sözleşme ücreti ve yolluk dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, il özel idareleri, KİT ve bunlara bağlı birimlerde çalışanlar da TBMM'de görevlendirilebilecek. Bu personelin Mecliste çalıştıkları süre, varsa mecburi hizmetlerine sayılacak. Söz konusu personele, TBMM'de çalıştıkları süre karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yüklenemeyecek. -Meclis güvenliği- Alt komisyonda, Meclisin güvenliğinin TBMM bünyesinde oluşturulacak güvenlik birimince sağlanmasına ilişkin maddede de değişiklik yapılması önerildi. Özel güvenlik uygulamasından vazgeçilmesi benimsendi. Bunun yerine Anayasa'nın 95. maddesindeki, ''Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet 'ilgili makamlarca' Meclis Başkanlığına tahsis edilir'' hükmündeki ''ilgili makamlar'' ibaresi, ilgili kanununda ''Emniyet Genel Müdürlüğü'' olarak tanımlandı. Böylece Meclisin güvenliğinin, polis tarafından sağlanması öngörüldü. Teklifteki askeri taburun Meclisten ayrılmasını öngören düzenleme ise alt komisyonda korundu. Alt komisyonda, Meclisteki TBMM Baştabipliğinin, Sağlık Bakanlığına bağlı bir birim haline getirilmesi de benimsendi. Teklifin, 27 Ekim Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi planlanıyor.