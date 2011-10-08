-Meclisin gündemi ''uluslararası anlaşmalar'' TBMM (A.A) - 08.10.2011 - Hükümet, geçen dönemde görüşülmediği için kadük (hükümsüz) kalan bazı tasarıları yeniliyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM'nin 23. Yasama yılında kadük kalan 898 kanun teklifi ve tasarılarından bazısı yenilenecek. Bakanlar Kurulu, geçen yasama döneminde kadük kalan 171 uluslararası sözleşme ve anlaşmanın 166'sını yenilerken, bazı önemli düzenlemelerle ilgili tasarılar ise henüz Meclise gelmedi. Meclise gelen uluslararası anlaşma ve sözleşmeler arasında; ''Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı'' da yer aldı. Yenilenen uluslararası anlaşmaları içeren bazı önemli tasarılar şunlar: -Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, -Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, -Türkiye ile Irak Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, -İş Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, -Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, -BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine yönelik Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.