-Meclisin gündemi "Yeni Anayasa" olacak TBMM (A.A) - 10.09.2011 - Meclisin yeni yasama yılındaki gündemi ''Yeni Anayasa'' olacak. Meclis; 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında, yapıldığı günden beri eleştirilen ve 17 kez değişikliğe uğrayan 1982 Anayasası yerine yeni bir Anayasa yapımı için mesai harcayacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni Anayasa çalışmaları öncesinde hazırlık yapılması talimatı verdi. Çiçek, 19 Eylül'de hukukçu akademisyenlerle bir araya gelecek. Bu toplantıda Anayasanın içeriğine girilmeyecek, usul üzerinde durulacak. Yeni yasama yılının başlamasının ardından Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturularak çalışmalarına başlayacak. Bu nedenle, gruplardan 2'şer milletvekili bildirilmesi istenecek. Komisyon, TBMM Başkanı Çiçek'in katılmadığı zamanlarda, görevlendireceği bir başkanvekilinin başkanlığında çalışmalarını yürütecek. -Türkiye'de bir ilk: anayasaya için özel web sayfası- TBMM Başkanı Çiçek, yeni anayasa için özel bir web sayfası hazırlatıyor. ''www.yenianayasa.gov.tr'' adlı olması planlanan sayfada, geçmişten bugüne kadarki Anayasa metinleri, Anayasalarda yapılan değişiklikler, bunlara ilişkin komisyon raporları, Genel Kurul tutanakları, siyasi partilerin, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı Anayasa önerileri, dünya anayasalarının metinleri, yeni anayasaya ilişkin basında çıkan haber ve yorumlara yer verilecek. Bu sayfa sayesinde Anayasa konusunda geçmişten bugüne birçok bilgiye ulaşılması amaçlanıyor. Web sayfası üzerinden görüş alınması için de çalışma yapılıyor. Vatandaşlar, yeni anayasaya ilişkin görüşlerini web sayfası üzerinden Meclis Başkanlığına iletebilecek. Sistem, görüş ve önerilerini sunmak isteyen kişilerin T.C kimlik numarasını doğrulamasını isteyecek. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarından gelen görüşler, yasama uzmanları tarafından analiz edildikten sonra Meclis Başkanı ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerinin bilgisine sunulacak. -Her uzman bir ülkeyi inceliyor- Meclis tatilde olmasına rağmen yasama uzmanları hummalı bir çalışma yürütüyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yasama uzmanlarına 60 farklı ülkenin anayasasını incelettiriyor. Ülkeler, dünyada kabul gören demokrasi ve özgürlük indeksleri gözönünde bulundurularak belirlendi. Bu kapsamda, demokrasi indeksi 2010 ve 2011'de ''dünyada özgürlükler'' başlıklı iki ayrı çalışmadan yararlanıldı. Kanunlar ve Kararlar, Plan ve Bütçe ile Araştırma Merkezi Müdürlüklerinde görevli yasama uzmanları, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Avustralya ve Amerika kıtasına kadar farklı bölgelerden ülkelerin anayasaları üzerinde çalışıyor. Her uzman bir ülkeyi inceliyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu, ileride istemesi halinde bu uzmanların bilgisine başvurabilecek. Bu çalışmada, özellikle anayasalarda hangi bölümlerin yer aldığı, konu başlıklarının neler olduğu, temel haklardan hangilerine yer verildiği, yasama, yürütme ve yargının nasıl düzenlendiği, Anayasalarda yer alan kurumların neler olduğu araştırılıyor.