-MECLİSİN ÇALIŞMA MESAİSİ ARTIRILDI TBMM (A.A) - 24.11.2010 - TBMM Genel Kurulu 10 Aralık tarihine kadar cuma günleri de çalışacak. Meclisin günlük çalışma saatleri de artırıldı. AK Parti'nin grup önerisi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul bugün saat 23.00'e kadar çalışacak. Genel Kurul, 25 Kasım, 1, 2, 8 ve 9 Aralık tarihlerinde 13.00-23.00, 30 Kasım ve 7 Aralık birleşimlerinde ise 15.00-23.00 saatleri arasında mesai yapacak. Genel Kurul, 10 Aralık tarihine kadar cuma günleri de çalışacak. Buna göre, 26 Kasım, 3 ve 10 Aralık Cuma günleri 14.00-23.00 saatleri arasında çalışmalar devam edecek. Öneri üzerine konuşan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, dün Danışma Kurulu önerisiyle çalışma saatlerinin ortak olarak belirlendiğini anımsatarak, yeni düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu sordu. Şandır, ''Sanırım Sayın Başbakanın talimatıyla alınmış bir karar'' dedi. Muhalefetin onayı alınmadan çalışma gün ve saat sayısının artırılmasının doğru olmadığını belirten Şandır, muhalefetin grup önerileri ile çalışma saati kaybı olacağını, dolayısıyla yeni takvimin yararının olmayacağını söyledi. Şandır, ''Çalışalım, ama buna birlikte karar verelim. Oluşturduğumuz mutabakatı çiğnemeyin. Dayatma yapmaya hakkınız yok'' diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, grup önerilerinden dolayı Mecliste fazla mesafe alınamadığını, gündemde bekleyen tasarı ve tekliflerin görüşülemediğini, bu nedenle çalışma saatlerinin uzatılmasını önermek zorunda kaldıklarını ifade etti. Gündemde bekleyen Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu tasarıları ile ilgili muhalefetin itirazlarını değerlendirmek ve mutabakat sağlamak için 3 kez komisyon kurulduğunu hatırlatan Bozdağ, ''Bu yasalar çıkmadıysa MHP'nin tavrı nedeniyle çıkmadı'' dedi. Bozdağ, yeniden bir komisyon kurulabileceğini, kendilerinin buna hazır olduğunu kaydetti. Bunun üzerine söz alan Şandır, Bozdağ'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu yasaların çıkması için daha önce defalarca kendilerinin teklifte bulunduğunu, aslında yasaların çıkmasını AK Parti'nin engellediğini, bu yasaları seçim yatırımı olarak kullanmak istediğini ileri sürdü. Konuşmaların ardından AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi. Bu arada, CHP'nin kamyoncuların sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergenin bugün görüşülmesi önerisi kabul edilmedi.