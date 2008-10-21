Meclis'e ziyaret yasak

Milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için yarın ve perşembe günü TBMM'ye ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.

TBMM İdare Amirliği tarafından yapılan duyuruda, Meclis gündeminin yoğunluğu nedeniyle Genel Kurulun yarın ve 23 Ekim Perşembe günü 11.00-13.00 ile 14.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceği belirtilerek, bu tarihlerde ziyaretçi alınmayacağı kaydedildi.

Duyuruda, "Milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin olarak katılabilmeleri anılan tarihlerde TBMM'ye ziyaretçi alınmayacaktır" denildi.

