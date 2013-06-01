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Meclis'e yürümek isteyen gruba polis barikatı

Ankara'da meclis çevresinde devam eden olaylara polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti

01 Haziran 2013 11:33


İstanbul'da Gezi Parkı'nın yıkımıyla başlayan gerilim Türkiye'nin birçok iline de yansıdı. Ankara'da Meclis çevresinde devam eden olaylara polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericilerin yola atarak ateşe verdikleri çöp konteynırları ve barikatlardaki küçük çaplı yangınlar, TOMA'larla söndürüldü.

Yaşanan kovalamacı sırasında bir otele sığınan eylemciler, kendilerini takip ederek içeri giren çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Müdahalenin ardından göstericiler ara sokaklara kaçtı. Polis ekiplerinin yoğun yığınağı sürüyor.

Bu arada elinde sallama diye tabir edilen bıçaklı bir kişi, göstericilere tepki göstermek için Meclis civarına geldi. Elindeki kesici alet bulunan bu kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay, olayların yaşandığı Meclis önüne gelerek incelemelerde bulundu. Olaylarla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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