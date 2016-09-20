Meclis'e 'yedek kulübesi' mi geliyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "yedek milletvekili" önerisini ortaya atarak, eksilme durumunda bu listedeki vekilin görev alabilmesi gerektiğini söyledi.

Habertürk'ten Ahmet Küçük'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 71'inci Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'a gitti. Burada Reuters'e konuşan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Parlamentoda belediye meclislerindeki gibi her partinin kendi yedek milletvekili listesi olması faydalı olabilir; eksilme olursa bu listeden gelir, boşluk olmaz" dedi.

Belediye meclis üyeliğinin düşmesi

Belediye Kanunu'nda "Belediye Meclisi'nin Çalışma, Görev ve Yetkileri" başlığı altındaki "Meclis üyeliğinin sona ermesi" maddesinde meclis üyesinin görevinin sona ermesi için, "Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur. Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir" deniliyor.

Yedek üyelik nasıl işliyor?

"Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun"un "Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asıl üyeliğe getirilmesi" başlığı altındaki 28. Maddesi'nde yedek üyenin göreve getirilmesi için şu ifadeler yer alıyor:

"İI genel meclisi üyeliklerinde, herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde vali, belediye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde ise, belediye başkam beş gün içerisinde meclise katılacak yedek üyelerin adını yetkili seçim kurulundan sorar ve üç gün içerisinde adı bildirilen üyeyi davet eder. Bu suretle davet edilen üye, kalan süreyi tamamlar.

Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasî partiye ait ise, davet edilecek yedek üye de, aynı ilçe ve siyasî partiden olur. Bir partiden boşalan asıl üyelik için, o partiden davet edilecek yedek üye kalmamış ise veya boşalan asıl üyelik bir bağımsıza ait ise, parti ayırımı yapılmaksızın oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek üye asıl üyeliğe davet edilir.

Bir siyasî parti listesinden, meclis asıl üyeliğine seçildikten sonra, başka bir siyasî partiye geçen veya bağımsız kalanlardan asıl üyelik açıklığı takdirde, bu üyelerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup oldukları partinin yedek üyesi, asıl üyeliğe çağrılır."

23 dönemde 10 vekil eksiği

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili seçim sonuçlarına göre, TBMM’deki sandalye dağılımı AK Parti 341, CHP 112, MHP 70, bağımsızlar 26 şeklindeydi ve 1 sandalye de boş bulunuyordu.

Ancak 23. Dönemde, 10 sandalye boşaldı. MHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Mehmet Cahit Özönder, mazbatasını alamadan Ankara’da havaalanı yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Daha sonraki dönemde, Osman Yağmurdereli (AK Parti), Gündüz Aktan (MHP), Muhsin Yazıcıoğlu (BBP), Mustafa Kuş (AK Parti), Hamza Yanılmaz (AK Parti) çeşitli nedenlerle vefat etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül Cumhurbaşkanı, CHP Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu ise Aydın Belediye Başkanı oldu.

DTP’nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasının ardından bu partiye mensup milletvekilleri BDP’ye geçti, DTP’nin kapatılması kararıyla Ahmet Türk (Mardin) ve Aysel Tuğluk’un (Diyarbakır) milletvekilliği de düştü.

Dönem kapatılırken Meclis'teki sandalye dağılımı, AK Parti 333, CHP 101, MHP 72, BDP 20, Bağımsız 7, DSP 6, TP 1, Boş 10 şeklinde oldu.