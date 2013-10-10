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Yaşam

Meclis’e iki tane bomba arama köpeği verildi

İçişleri Bakanlığı, '2002 yılı Aralık ayı itibarıyla 203 polis ile birlikte yaklaşık 650 asker görev yapmakta iken 12 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 690 polis görev yapmaktadır' dedi

10 Ekim 2013 14:54


T24/ ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TBMM’ye iki adet bomba arama köpeği  verdiğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verilen yanıtta, “TBMM Koruma Daire Başkanlığına iki adet patlayıcı madde arama köpeği tahsis edilmiştir” dendi. Bakanlık,   Meclis güvenliğinin tamamen askerden polise geçtiği vurgulanarak,  “ 2002 yılı Aralık ayı itibarıyla 203 polis ile birlikte yaklaşık 650 asker görev yapmakta iken 12 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 690 polis görev yapmaktadır” dedi.

 

44 kadın polise 646 erkek  polis

 

Bakanlıktan gelen yanıt,  Meclis’in yeni binasına ihtiyaç kapsamında personel alımı yapılacağı belirtildi. TBMM kampüsünde,  44 kadın ve 646 erkek polis görev yapıyor.  Bakanlık,  Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda  2013 yılı sonu itibarıyla 192 polisin daha iş başı  yapacağı  vurgulandı.

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