T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meclis'e giriş yasağı konan gazeteci sayısı 200'e yükseldi

Güvenlik güçleri ellerindeki listeyle gazetecilerin isimlerini kontrol etti

10 Ağustos 2016 13:41

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından TBMM’ye girişi yasaklanan gazeteci sayısı geçtiğimiz 200’e yükseldi.

Gazete Duvar'dan Hülya Karabağlı'nın haberine göre; TBMM’nin Çankaya ve Dikmen kapısından parlamento muhabiri kartı ya da sarı basın kartı ile giriş yapmak isteyen gazeteciler liste incelemesine tabi tutuldu. Güvenlik güçleri ellerindeki listeyle gazetecilerin isimlerini kontrol etti.

Yasağa girmeyen gazeteciler, Meclis’e giriş yaparken, bir bölümü geri dönmek durumunda kaldı.

Yasaklı listesindeki gazeteciler, ağırlıklı olarak Fethullah Gülen cemaatinin yayın organı olduğu ileri sürülen kurumlarda çalışan gazeteci, kameraman ve foto muhabirlerinden oluşuyor.

TBMM’de yayın kuruluşları adına çalışan gazetecilerin bir bölümü parlamento muhabiri kartları ya da sarı basın kartı ile çalışabiliyorlar.

 

ETİKETLER

TBMMgazeteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24