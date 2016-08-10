Meclis'e giriş yasağı konan gazeteci sayısı 200'e yükseldi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından TBMM’ye girişi yasaklanan gazeteci sayısı geçtiğimiz 200’e yükseldi.

Gazete Duvar'dan Hülya Karabağlı'nın haberine göre; TBMM’nin Çankaya ve Dikmen kapısından parlamento muhabiri kartı ya da sarı basın kartı ile giriş yapmak isteyen gazeteciler liste incelemesine tabi tutuldu. Güvenlik güçleri ellerindeki listeyle gazetecilerin isimlerini kontrol etti.

Yasağa girmeyen gazeteciler, Meclis’e giriş yaparken, bir bölümü geri dönmek durumunda kaldı.

Yasaklı listesindeki gazeteciler, ağırlıklı olarak Fethullah Gülen cemaatinin yayın organı olduğu ileri sürülen kurumlarda çalışan gazeteci, kameraman ve foto muhabirlerinden oluşuyor.

TBMM’de yayın kuruluşları adına çalışan gazetecilerin bir bölümü parlamento muhabiri kartları ya da sarı basın kartı ile çalışabiliyorlar.