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Dünya

MECLİSE ÇİMENTO KAMYONUYLA BASKIN  DUBLİN (A.A)

29 Eylül 2010 16:10

-MECLİSE ÇİMENTO KAMYONUYLA BASKIN  DUBLİN (A.A) - 29.09.2010 - İrlanda'da hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden bir eylemci, üzerinde "Zehirli Banka Anglo" yazan bir çimento kamyonuyla Meclisin ana kapısını zorladı.  Polis, zor durumdaki Anglo Irish Bank'a aktarılan devlet yardımını protesto ettiği anlaşılan 41 yaşındaki göstericinin gözaltına alındığını ve sorgusunun sürdüğünü bildirdi. Yeni yasama dönemine bugün başlayan İrlanda Meclisinin öncelikli gündem maddesi, ülke ekonomisinin toparlanabilmesi için büyük önem taşıyan 2011 bütçesi olacak.  İrlanda hükümeti, gelecek yıl kamu harcamalarından en az 3 milyar avro kesinti yapılabileceği sinyalini vermişti. Sivil toplum ve sendikacılık geleneğinin güçlü olduğu İrlanda'da geçen yıl kamu sektörüne ödenen maaşlarda kesintiye gidilmesine dair planlar, geniş çaplı gösteriler ve 250 bin kamu çalışanının 24 Kasımda yaptığı bir günlük grevle protesto edilmiş, hükümet tüm muhalefete rağmen kamu harcamalarında toplam 4 milyar kesinti öngören 2010 bütçesini hayata geçirmişti.

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