Meclis'e 23 yeni fezleke geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 23 yeni fezleke geldi. Fezlekelerden 11’i CHP, 12’si HDP milletvekilleri hakkında düzenlendi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, 15 Şubat’ta Meclis Başkanlığına gelen fezlekelerin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş bir fezleke yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında düzenlenen 2 ayrı fezleke bulunurken fezleke düzenlenen diğer CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Çetin Osman Budak, Mazlum Nurlu, Namık Havutça, Bülent Tezcan, Özgür Özel, Haydar Akar ve Eren Erdem oldu.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu fezleke düzenlenen HDP milletvekillerinin isimleri ise Sibel Yiğitalp, Adem Geveri, Osman Baydemir, Sırrı Süreyya Önder, Nadir Yıldırım, Mahmut Toğrul, Dirayet Dilan Taşdemir, Dilek Öcalan, Feleknas Uca, Aycan İrmez oldu.

Meclis Anayasa Komisyonu’nda 8 Şubat 2018 tarihi itibariyle 124 milletvekili hakkında gönderilmiş 524 fezleke bulunuyor. Fezlekelerin 391’i HDP, 125’i CHP, 6’sı AK Parti, 2’si İYİ Parti milletvekilleri hakkında düzenlenmiş durumda