-MECLİS BAŞKANI ÇOCUKLARLA BULUŞTU TBMM (A.A) - 20.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği dolayısıyla Türkiye'ye gelen çocukları kabul etti. Şahin, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Meclisin, millet iradesini ülke yönetimine hakim kılmak için açıldığını ifade etti. Meclisin açılmasıyla Cumhuriyetin ilan edildiğini ve ülkenin özgürlüğe kavuştuğunu belirten Şahin, 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlandığını hatırlattı. Meclisi açan ve Cumhuriyeti kuranların 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini ve bunun dünyada bir benzerinin olmadığını dile getiren Şahin, ''Bununla verilmek istenen mesaj şudur: Geleceğin güvencesi çocuklardır ve gelecek çocuklarımızın üzerinde yükselecektir. Madem ki geleceğimizi güvencesi çocuklardır o halde çocuklar daha küçük yaştan itibaren Cumhuriyeti, demokrasiyi, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü öğrensinler ve dolayısıyla ilerde sorumluluk üstlendiklerinde daha demokrat daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunsunlar'' dedi. Şahin, şunları söyledi: ''33 yıldır bu bayramı bizler dünya çocuklarıyla birlikte kutluyoruz. 33 yıldır bu evrensel çocuk şenliğinin sorumluluğunu TRT başarıyla yürütmektedir. TRT ve onun Genel Müdürü İbrahim Şahin ve tüm TRT mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Evrensel bir şenlik haline gelen 23 Nisan etkinlikleriyle dünya çocukları hem ülkemizi tanıma imkanı elde ediyorlar hem de ülkemizde Türk çocuklarıyla dostluk ve kardeşlik ilişkileri kuruyorlar. Böylece bu çocuklarımız el ele, kol kola dünya barışına da katkıda bulunmanın çalışmalarını yapıyorlar. Sizler ülkelerinizin renklerini taşıyan özgün kostümlerinizle adeta sevgi buketi oluşturuyorsunuz. Baharla açan renk renk çiçekler gibi bize dünyanın renklerini sunuyor ve böylesine bir manzara oluşturuyorsunuz. Sizlerle birlikte bu bayramı kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden, hedeflerinden bir tanesi de 'Yurtta Barış Dünyada Barış'tır. Dolayısıyla Cumhuriyetimiz barış üzerine kurulmuştur. İnsanlığın en çok ihtiyaç duyduğu barış özlemini, geleceğin büyükleri olarak çocuklarımızla canlı tutabileceğimize inanıyoruz. Sizin mevcudiyetiniz bize bunu hatırlatıyor. Savaşların olmadığı, gülen bir dünyada yaşamanın anahtarı; çocukların yüreklerine sevgi tohumları ekmektir. İnsanların el ele tutuştuğu, hayatın bayram coşkusuyla yaşandığı bir barış dünyasının sizlerin çabalarıyla oluşacağına inanıyoruz. Sizlerin oluşturduğu bu görüntü, aynı zamanda, dünyada yaşanan savaşlara, haksızlık ve zulümlere, açlık ve yoksuluğa 'dur' demenin de bir sembolüdür. Bu duruşunuzun büyüklere de ders olacağını düşünüyorum. Sizleri ülkemin çocukları kadar sevdiğimi belirtmek istiyorum.'' Şahin, çocuklardan ülkelerine selam götürmelerini istedi. Çocuklar, Şahin'e ülkelerine ait hediyeler sundu. Şahin, çocuklarla ve hediyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Çocukların bazıları şiir okudu, bazıları da yaptıkları kısa konuşmalarla organizasyon için teşekkür ettiler. Şahin de çocuklara Safranbolu evleri maketi hediye etti. Daha sonra TBMM Başkanı Şahin ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.