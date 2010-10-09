Meclis Yılmaz Güney’i unuttu



1937’de Adana’nın Yenice Köyü’nde doğan ve Türk vatandaşlığından 1983’te çıkarıldıktan sonra 1984’te Fransa’da hayatını kaybeden Yılmaz Güney, geçen yıl mezarının Türkiye’ye getirilmesi tartışmalarıyla gündeme gelmiş, ancak ailesi mezarının taşınmasına sıcak bakmadığını bildirmişti.



Teklif CPH’li Hulusi Güvel’den



Mezar taşınma girişimi yarım kalınca da CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, hemşerisi Yılmaz Güney’in adını yaşatmak amacıyla memleketi Adana’da Yılmaz Güney Türk Sineması Müzesi’nin kurulması için ocak ayının başında TBMM’ye yasa teklifi sundu. Türk sinemasına ilişkin belge, afiş, fotoğraf ve teknolojik altyapının sergilendiği tek bir müze dahi olmadığını belirten Güvel, bu durumun kültür hayatı için önemli bir eksiklik olduğunu başvurusunda belirtti.



Yılmaz Güney’in adına müze kurulmasına dair kanun teklifi o günden bu yana TBMM Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nda bekliyor. Ne zaman karar çıkacağı ise belli değil. Komisyon müze kuruluşunu onaylarsa, müzenin kurulacağı alanda ilgili yasa maddesi gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı kamulaştırma yapabilecek.



