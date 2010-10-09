T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Meclis Yılmaz Güney’i unuttu

Kurulması planlanan Yılmaz Güney Türk Sineması Müzesi için kanun teklifi, bir yıldır görüşülmeyi bekliyor.

09 Ekim 2010 03:00

T24- Kurulması planlanan Yılmaz Güney Türk Sineması Müzesi için kanun teklifi, bir yıldır görüşülmeyi bekliyor.


1937’de Adana’nın Yenice Köyü’nde doğan ve Türk vatandaşlığından 1983’te çıkarıldıktan sonra 1984’te Fransa’da hayatını kaybeden Yılmaz Güney, geçen yıl mezarının Türkiye’ye getirilmesi tartışmalarıyla gündeme gelmiş, ancak ailesi mezarının taşınmasına sıcak bakmadığını bildirmişti.


Teklif CPH’li Hulusi Güvel’den

Mezar taşınma girişimi yarım kalınca da CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, hemşerisi Yılmaz Güney’in adını yaşatmak amacıyla memleketi Adana’da Yılmaz Güney Türk Sineması Müzesi’nin kurulması için ocak ayının başında TBMM’ye yasa teklifi sundu. Türk sinemasına ilişkin belge, afiş, fotoğraf ve teknolojik altyapının sergilendiği tek bir müze dahi olmadığını belirten Güvel, bu durumun kültür hayatı için önemli bir eksiklik olduğunu başvurusunda belirtti.


Yılmaz Güney’in adına müze kurulmasına dair kanun teklifi o günden bu yana TBMM Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nda bekliyor. Ne zaman karar çıkacağı ise belli değil. Komisyon müze kuruluşunu onaylarsa, müzenin kurulacağı alanda ilgili yasa maddesi gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı kamulaştırma yapabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24