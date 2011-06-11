-MECLİS YENİ VEKİLLERİ BEKLİYOR TBMM (A.A) - 11.06.2011 - Meclis, yarın yapılacak seçimin ardından yeni milletvekillerini karşılamak için tüm hazırlıklarını tamamladı. TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, Meclis'in 24. Dönem'e yönelik hazırlıklarını tamamladığını belirterek, ''Meclis, her şeyiyle yeni döneme hazır. Sayın vekillerimizi bekliyoruz'' dedi. Meclisin seçim için çalışmalarına ara vermesini fırsat bilerek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaptıklarını anlatan Kalkan, ''Büyük bir temizlik operasyonu yaptık. Genel Kurul salonundaki koltuk ve halıları çok özel bir maddeyle temizledik. Milletvekillerine hazır hale getirdik'' dedi. Ana binada sadece kadın milletvekillerinin yararlanacağı bir kuaför salonu yaptıklarını kaydeden Kalkan, bunun bitmek üzere olduğunu, erkek kuaför salonlarını ise Meclis tatile girdiğinde yenileyeceklerini ifade etti. Ana bina koridor ve merdivenlerindeki halıları değiştirdiklerini, ayrıca koridorlardaki soyut resimleri kaldırdıklarını belirten Kalkan, bunun yerine Milli Saraylar Hazinesinde bulunan görkemli tabloların bire bir suretleri çıkarılarak asıldığını söyledi. -BASIN TOPLANTI SALONU YENİLENİYOR- Meclisteki bazı salon ve oturma mekanlarının tefrişatını yenilediklerini kaydeden Kalkan, ''Basın toplantı salonunu yeniden yapıyoruz. Eski halinde milletvekilleri yan yana oturarak basın toplantısını yapıyordu. Şimdi kürsü konularak ayakta daha rahat bir ortamda basın toplantısı düzenlenecek. Bu işin ihalesi yapıldı, çalışmaları başlatıldı. Yakın tarihte tamamlanacak. Sanırım ay sonunda teslim edilecek'' diye konuştu. Meclis kampüsünde kaldırım ve bordür taşlarını yenilediklerini, bu işlemin kısmen tamamlandığını belirten Kalkan, su depolarının bakım ve onarımının da yapıldığını, pencere ve ana bina giriş kapılarının orijinaline uygun olarak tamir edildiğini anlattı. Kalkan, Meclis'te televizyon kanallarının canlı yayın ekipleri için yeni bir yer tahsisi yapıldığına işaret ederek, kablolar uzatılarak canlı yayın yapılmasının sağlanacağını söyledi. Halkla ilişkiler binalarında engelliler için iki adet asansör yapılmasını planladıklarını ifade eden Kalkan, ayrıca milletvekili odalarının tamamının koltuk ve masa üstü tefrişatının yenilendiğini, inşaatına başlanan yeni bina bittiğinde bu mekanların farklı amaçla kullanılacağını söyledi. -KAYIT MASALARI OLUŞTURULDU- TBMM'de milletvekillerinin kayıt işlemleri için kulisin ana girişine masalar yerleştirildi. Meclis'te 24. Dönem'e farklı bir yenilikle gireceklerine işaret eden Kalkan, mazbatasını alıp gelen milletvekillerinin kayıt işlemleri için geçmiş yıllardaki gibi uzun süre harcamayacağını bildirdi. Milletvekillerine, Meclis'e gelmeden önce kendileri için hazırlanan kayıt formlarının illerinde valiliklerce aracılığıyla ulaştırılacağını belirten Kalkan, ''Milletvekilleri buraya gelmeden önce kendilerinden istenen belgeleri dolduracak. Kayıt salonunda hiç beklemeden, doldurmuş oldukları belgeleri vererek işlemlerini tamamlayacak. Meclis koridorlarında bekleme, kargaşa görüntüsü olmayacak'' dedi. -MİLLETVEKİLLERİ İÇİN İKİ KİTAPÇIK- Kalkan, milletvekilleri için iki kitapçık hazırlandığını; bunlardan birinin yasama diğerinin ise rehber niteliğinde TBMM'yi tanıtıcı kitapçık olduğunu anlattı. Kalkan, yasamayla ilgili kitapçığında yasa yapma tekniği, komisyon ve genel kurulun çalışma ve usullerinin anlatıldığını, diğerinde ise Meclisle ilgili her türlü bilgiye yer verildiğini, milletvekillerinin bunlardan yararlanacağını söyledi.