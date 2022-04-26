Meclis yaşlıların sorunlarını araştıracak

TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak. Yaşlıların sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulunda, yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları ve yaşamaları muhtemelen sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Birleştirilerek görüşülen önergelerin üzerinde İyi Parti Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, yaşlı nüfusun arttığını, buna paralel olarak organizmanın yıpranmasıyla kalp damar hastalıkları, kanserler, kas iskelet sistemi hastalıkları, şeker hastalığı ve unutkanlığın da arttığını söyledi.

Kişinin aktif döneminde sosyal çevreye sahip olmaması hususunun biyolojik ve psikolojik yaşlanmasını daha da hızlandıracağını ifade eden Kabukcuoğlu, "Yaşlıların yüzde 90'ında bir, yüzde 35'inde 2, yüzde 20'sinde 3, yüzde 15'inde ise en az 4 hastalık bulunmaktadır. Yaşlanma hastalık değildir, bunun yanında bazı hastalıkların yaşlılığa bağlanması da son derece yanlıştır." dedi.

Kabukcuoğlu, Türkiye'de işsizliğin yaygın olduğunu, bunun pek çok menfi olayın da nedeni olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yaşlıların en büyük sorununun gelir yetersizliği olduğunu ileri süren Kabukçuoğlu, "AK Parti hükümeti 2021 yılında sosyal yardım adı altında 20 milyon kişiye bir şekilde yardımda bulundu. Bu yardımın adına olsa olsa sadaka denir. Bunlar değersiz ve düşük miktardadır. Ülkemizde 21 milyon emekli vardır. Emeklimizin aldığı maaşın ne kadar yetersiz olduğu ortadadır." diye konuştu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da Dünya Sağlık Örgütüne göre 65 yaş üstü vatandaşların "yaşlı" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Bu tanıma göre Türkiye nüfusunun ciddi bir şekilde yaşlanma eğiliminde olduğunu görmek gerektiğini dile getiren Aycan, şunları ifade etti:

"Türkiye'deki demografik yapı değişmektedir"

"2021 sonu itibarıyla Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus, tüm nüfusun 9,7'sini oluşturmaktadır ve Türkiye ciddi bir şekilde yaşlanan bir toplum haline gelmektedir. Bizden daha yaşlı toplumlar da var. Yaşlı nüfus tüm dünyada artmaktadır. Japonya, Kuzey Avrupa ülkeleri ve İtalya'da 65 yaş üstü nüfus, tüm nüfusun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Bu yaşlanmayla birlikte Türkiye'deki demografik yapı da değişmektedir. 65 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 60'ını kadınlar, yüzde 40'ını erkekler oluşturmaktadır. Türkiye de doğumların azalmasıyla birlikte ciddi bir şekilde nüfusta yaşlanma da ortaya çıkmaktadır.

Özellikle hastalık tedavisinde ve bakımında ilerlemelerin de bunda etkisi var ve artık yaşlanan bir toplum grubuna girmeye başladık. Bu bir gerçek ve bunun artık birçok sosyal sebebi ortaya çıkıyor. Türkiye'de ciddi bir şekilde doğumlar azalmaktadır. Doğumların azalması toplumun yaş yapısını da etkilemiştir. O zaman bunu kabul edip buna hazırlıklı olmak lazım. Bu meclis araştırması açılması önerisi ile hem sorunların saptanmasını hem de bununla ilgili politikaların ve programların geliştirilmesi gerektiğini de belirtiyoruz."

"Emekli maaşları da en az asgari ücret düzeyine çıkartılmalı"