-Meclis yarın yeni yasama yılına başlıyor TBMM (A.A) - 30.09.2011 - Meclis, yarın yeni yasama yılına başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 24. Dönem ikinci yasama yılının başlaması nedeniyle özel gündemle toplanacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genel Kurula hitap edecek. Gül'ün konuşmasının ardından, BDP'li milletvekilleri yemin edecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 1 Ekim resepsiyonu ise son günlerde terör olaylarındaki şehitler nedeniyle gerçekleştirilmeyecek. TBMM Genel Kurulunu ilk haftasında önemli düzenlemeler bekliyor. En önemli gündem maddesi, sınır ötesi operasyon konusunda Hükümete verilen yetkiyi bir yıl daha uzatan tezkere olacak. Hükümete verilen yetki süresi 17 Ekim'de doluyor. Tezkerenin 5 Ekim Çarşamba günü görüşülmesi bekleniyor. Meclisin yeni yasama yılında ele alınması planlanan ilk teklif, AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül'ün, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giyebilmesi için verdiği İçtüzük değişikliği olacak. Teklifte, ayrıca İçtüzük'teki ''bayan'' ibaresinin de ''yaygın olarak kullanılan ve mevzuata uygun olan 'kadın' ibaresiyle değiştirilmesi'' de yer alıyor. Diğer siyasi parti gruplarının da sıcak baktığı teklif, önce TBMM Anayasa Komisyonunda, hemen ardından da Genel Kurulda görüşülecek. Yeni yasama yılı, Yeni Anayasa çalışmalarına da hız verecek. Bu amaçla TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere birer yazı göndererek, Uzlaşma Komisyonu için ikişer üye bildirmelerini isteyecek. Grupların üyelerini bildirmesiyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu da kurularak çalışmalarına başlayacak. -Yeni yasama yılı yeniliklerle başlayacak- Meclis, yeni yasama yılına ilişkin hazırlıklarını da tamamladı. Temizlik, bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılan Mecliste yeni yasama yılında bazı yenilikler olacak. Meclis basın koridorunda bulunan basın toplantı salonu yenilendi. Yeni düzende basın toplantısı düzenleyen milletvekili, konuşmasını kürsüden yapacak. Böylece basın toplantılarının daha kısa süreli olması amaçlanıyor. Erkek milletvekillerinin kullandığı berber salonu yenilenirken, kadın milletvekilleri için ana binada yeni bir kuaför salonu hizmete girdi. Bu salondan sadece kadın milletvekilleri yararlanacak. Milletvekillerini daha geniş odalara kavuşturacak olan yeni halkla ilişkiler binasının yapımı sürerken, milletvekillerinin halen kullandıkları odaların tefrişatı yenilendi. 2013 yılı başına kadar bu odaları kullanacak olan milletvekillerinin odaları da tatil öncesinde belirlenmişti. -Eski Senato Salonu yenileniyor- Mecliste yenilenen mekanlardan biri Eski Senato Salonu. 1961 yılından 1980 yılına kadar Cumhuriyet Senatosunun çalışmalarını yürüttüğü salon, yapıldığı günden beri ilk ciddi tadilattan geçiriliyor. Çatısındaki malzeme yenilenen binada, boyanın yanı sıra sıralar cilalandı, koltuklar elden geçiriliyor. Uzun süreden beri AK Parti grup toplantısının yapıldığı salon, TBMM Genel Kurulunun yenilendiği dönemde, genel kurul olarak da kullanıldı. Bu amaçla koltuk sayısı artırıldı. Halen bazı toplantılarda da kullanılan salondaki yenileme çalışmalarında sona gelindi. Meclis kapılarındaki güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu amaçla daha hassas olan yeni X-Ray cihazları kapılara yerleştirildi. -Milletvekillerine tablet ve üçüncü personel- Milletvekilleri için ''Yasama El Kitabı'' hazırlandı. Kitapta, milletvekillerine yasama süreci, tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bugüne kadar bir sekreter ve danışman ile çalışan milletvekilleri, yeni yasama yılından itibaren üçüncü personelle çalışma imkanına kavuşacak. Yeni yasama yılında milletvekillerine birer ''tablet'' verilecek. -Meclis TV yayınlarına yeni düzen- Bugüne kadar TBMM Genel Kurulu ile paralel olarak yayın yapan Meclis TV, yeni dönemde salı, çarşamba ve perşembe günleri 14.00-19.00 saatleri arasında yayın yapacak. Genel Kurulun başlayacağı 15.00'e kadarki bir saatlik sürede Meclisteki çalışmaları banttan özet olarak sunacak olan Meclis TV, siyasi partilerin grup toplantılarını canlı vermeyecek. Yeni düzende, TBMM Genel Kurulunun yayınlarının Meclisin içinde kapalı devre olarak İntranet üzerinden izlenmesi hedefleniyor. TBMM ile TRT arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak yayınlara sınır getirilmesine rağmen Meclis TV, Genel Kurul çalıştığı sürece kayıt yapacak.