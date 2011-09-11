-Meclis uyum yasalarını bekliyor TBMM (A.A) - 11.09.2011 - 1982 Anayasasında son yapılan değişiklere paralel olarak bazı yasalarda değişiklik yapacak uyum yasaları, yeni yasama yılında Meclis gündemine gelecek. Anayasa değişiklikleri paralelinde Anayasa Mahkemesi, HSYK, Yargıtay ve Danıştay ile ilgili yasalar 23. Dönem bitmeden Mecliste kabul edildi. Anayasanın bazı maddelerindeki değişiklikler için de uyum yasalarının çıkarılması gerekiyor. Yeni yasama yılında, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi, Askeri Ceza Yasası, askeri yargılama, Kamu Denetçiliği, devlet memurlarının yargılanması ve sendikalarla ilgili maddelere uyum yasaları gündeme gelecek. Uyum yasaları konusunda ilgili bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor. -Kamu denetçiliği (Ombudsman)- Anayasaya ilk kez giren maddelerden birini de Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) oluşturuyor. Kurum, TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulacak ve idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyecek. Yapılacak uyum yasası ile kamu denetçiliğinin nasıl faaliyet göstereceği düzenlenecek. Bununla ilgili düzenleme daha önce Meclise sevkedilmişti. -Kişisel verilerin korunması- Anayasanın 20. maddesinde yapılan değişiklikle herkes, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olacak. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenecek. Kişisel verilerin korunması ile ilgili yasa tasarısı, geçen dönem Meclise gönderilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili yeni bir çalışma yaparak Meclise sevketmeyi planlıyor. -Askeri yargı- Anayasanın askeri yargıyı düzenleyen maddelerdeki değişiklikle askere sivil mahkeme yolu açılıyor. Buna göre, Askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri ile Askeri Yargıtay tarafından yürütülecek düzenleme ''Usul Kanunu'' ile belirlenecek. -Pozitif ayrımcılık- Anayasanın, ailenin korunması ve çocuk hakları ile ilgili hazırlanacak uyum yasasıyla develet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu önlemler alacak. -Sendikal haklar- Anayasada sendikal hakları yeniden düzenleyen maddelerdeki değişiklikler için de uyum yasaları gerekiyor. Öte yandan, yeni dönemde Hakim ve Savcı Kanunu ile Adalet Bakanlığı Teşkilat Yasasında yapılacak değişikliklerin de Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.