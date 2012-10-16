Meclis Uludere Alt Komisyonu rapor yazımı için karar aldı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Uludere Alt Komisyonu, CHP ve BDP’nin,“Vur emrini kim verdi”, “ hedef tayinini kim yaptı” gibi kritik sorulara yanıt verilmesi için sarfettiği çabada son noktaya geldi. Bugün toplanan alt komisyon, Uludere'de 28 Aralık 2011'de 34 sivilin hayatını kaybettiği katliamla ilgili rapor yazımı kararı alındı.

CHP’li Levent Gök, “Dağ fare doğurdu” derken, BDP’li Ertuğrul Kürkçü, “Eksik bir rapor çıkacak. İstenilen pek çok bilgi ve belge komisyona bir türlü gelmedi” dedi. Partilerin komisyon üyeleri, 7 kasım tarihine kadar kendi hazırladıkları taslak raporu komisyona sunacak. 14 Kasım’da toplanacak komisyonda, mutabakata varılan noktalar rapora konulacak. Ancak, CHP ve BDP’nin rapora şerh koyması bekleniyor.

Uludere Alt Komisyonu, AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener, bugüne kadar komisyonda dinlenecek isimlerin, alınan kararların oybirliği ile yapıldığı vurguladı. Şener, her toplantıda muhalefet milletvekillerinin, yazılı ve sözlü taleplerinin olduğunu, bunun da süreci uzattığını ifade etti.

Bu toplantıda da muhalefet milletvekillerinin, konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'nın bir raporu olduğunu, bunun talep edilmesi ile Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetiminden konuya ilişkin bilgi istenebileceğini dile getirdiğini belirten Şener, yapılan müzakereler sonunda faydalı olmayacağı sonucuna varılarak taleplerden vazgeçildiğini söyledi.

Şener, ''Komisyonda raporun yazılmasına karar verdik. Partiler bir değerlendirme yapacak. Kasım ayının ortasına doğru raporu yazmaya başlayacağız. Muhalefet partileri yeni taleplerle gelmezse Kasım ayının sonunda raporu bitirmeyi planlıyoruz'' diye konuştu.

Gök: Daha fazla bilgi ve belge gelmeyecek

CHP’li Gök, toplantıda alt komisyon başkanı İhsan Şener’in, “Bundan daha fazla bilgi ve belge geleceğini sanmam” anlamına gelecek değerlendirmede bulunduğunu söyledi. Gök, “Genelkurmay Başkanı dinlensin’ ya da ‘askeri istihbarattan bir isim gelsin’ önerilerinin de kabul edilmediğini söyledi. Komisyon, BDP’nin ABD savunma Bakanlığı, Irak Bölgesel Yönetimi’nden bu olaylarla ilgili bilgi ve belge istenmesi talebine sıcak bakmadı. Böyle bir yazı gönderilmedi.

İşte Uludere’de yanıtsız kalan sorular:

- Genelkurmay Başkanı’nın operasyondan haberi var mıdır?

-İstihbarat paylaşımını kim tesis etti?

-Hedef tayinini kim yaptı?

-Vur emrini kim verdi?