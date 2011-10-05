-Meclis ucuz elektriği seçti TBMM (A.A) - 05.10.2011 - Meclis, 24. dönem 2. yasama yılına yeniliklerle giriyor. Bu kapsamda yapılan en büyük yenilik, Meclis'in ucuz elektriği seçmesi oldu. Serbest tüketim limitinin üzerinde elektrik tüketen TBMM, elektrik tedarikçisini kendisi seçti. Meclis, böylece yıllık 700 bin lira tasarruf sağlanacak. Yeni döneme hazırlık kapsamında, TBMM yerleşkesi içinde bir çok yerde bakım, onarım ve tadilat işleri yapıldı. Bu çerçevede, Meclis'te yapılan en önemli değişikliklerden biri, eski Senato Salonu olan AK Parti Grup Toplantı Salonunun yenilenmesi. 1961 yılından 1980 yılına kadar Cumhuriyet Senatosunun çalışmalarını yürüttüğü salon, yapıldığı günden beri ilk ciddi tadilattan geçiriliyor. Salon komple elden geçirildi. CHP, MHP ve BDP'nin kullandığı büyük ve küçük grup toplantı salonlarında da tamirat yapıldı. Koltukların deri döşemeleri elden geçirildi ve boyandı. TBMM, elektrikte serbest tüketici oldu. Yıllık 12 milyon kilovatsaat tüketimiyle serbest tüketici limitinin üzerinde elektrik tüketimi yapan TBMM, elektriği Başkent Bölgesinin dağıtıcı firması olan Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. yerine, ihaleyi kazanan firmadan daha ucuza alacak. Yıllık 30 bin kilovatsaat elektrik tüketen kurum ya da şirketler, elektrik tedarikçisini kendisi belirleyebiliyor. Meclis'in elektrik ihtiyacı için, ekim-kasım-aralık aylarını kapsayan ihale yapıldı. İhaleye, Enerji Piyasası Üst Kurulunca yetki belgesi verilen firmalar katıldı ve ihaleyi kazanan firma ile 3 aylık sözleşme imzalandı. Meclis'in elektrik tüketimi, yıllık olarak yaklaşık 12 milyon kilovatsaat. Enerjisa'dan alınan elektriğin kilovatsaat fiyatı 26 kuruş iken, şimdi kilovatsaati 20 kuruşa alınabilecek. Böylece de yıllık yaklaşık 700 bin TL tasarruf sağlanacak. Bu uygulamayla, Meclis bazı kurumlar dışında, elektrikte serbest tüketici konumuna geçen ilk kamu kurumu olacak.