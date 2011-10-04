-Meclis TV yayınları tartışıldı TBMM (A.A) - 04.10.2011 - TBMM Genel Kurulunun ilk çalışma gününde, Meclis TV'nin yayınları tartışıldı. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, BDP Diyarbakır Milletvekilleri Nursel Aydoğan ve Altan Tan ile Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında kamu davası açıldığına ilişkin ağır ceza mahkemelerinden gönderilen yazıları okuttu. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, Sağlam'ın bu yazıları okutmasına tepki gösterdi. ''Dokunulmazlık, parlamenter diye bir şey var, hukuk var, insanlık var'' diyen Kaplan, ''İlk günden yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Karma komisyon toplanmamış, neden bunu burada hemen okutuyorsunuz?'' diye sordu. Başkanvekili Sağlam da daha önce mahkemelerden gelen yazıların Genel Kurulun bilgisine sunulduğunu, bu yazıların da bu çerçevede okutularak Anayasa'nın ilgili hükmünün yerine getirildiğini söyledi. Daha sonra, Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, salı günü denetim konularına, çarşamba ve perşembe günleri de tasarı ve tekliflerin görüşülmesine ayrılacak. 6 Ekim Perşembe günü bir saat sözlü sorular görüşülecek. TBMM TV yayınlarının kısıtlanmak istendiğini ileri süren MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Neden korkuyorsunuz, nerede şeffaflık, açıklık?'' diye sordu. Oktay Vural, Meclis TV'nin, Meclis faaliyetlerinin tamamını yayınlamasının sağlanması gerektiğini söyledi. -''CHP'nin önceliği her zaman özgürlükler''- Öneri üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti'nin, yeni Anayasanın hazırlık çalışmaları için partileri ziyaret ettiğini anımsatarak, CHP'nin her zaman önceliğinin özgürlükler olduğunu söyledi. Bugün Meclisin ilk çalışma günü olduğunu söyleyen Hamzaçebi, TBMM Televizyonunun, Meclis yayınlarını vermediğini ileri sürdü. Hamzaçebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, TRT Genel Müdürlüğünün Meclis Başkanlığına, Meclis Televizyonunun yayınlarını kısıtlayacağına ilişkin bir yazı yazdığını, Başkanlığın da bunu reddetmesi gerekirken kabul ettiğini iddia etti. Hamzaçebi, TRT'nin halkın vergileriyle yayın yapan bir kurum olduğunu ve Meclis TV'nin yayınlarını kesmeye hakkı olmadığını ifade ederek, ''Milletvekillerinin konuşmalarının halktan gizlendiği rejimin adı demokrasi değildir'' diye konuştu. -''İnşallah oraya da oturacağız''- BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da öneri hakkında yaptığı konuşmada, BDP'li milletvekillerinin bazılarına MHP sıraları arkasında yer ayrılmasını eleştirdi. Sakık'ın, bundan sonra gelip komisyon sıralarına oturacaklarını belirtmesi üzerine, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, oturduğu yerden ''Bakanlar Kurulu sıralarına oturun'' diye bağırdı. Sırrı Sakık da bu sözlere, ''İnşallah oraya da oturacağız'' karşılığını verdi. BDP'li Sakık, Genel Kuruldaki, ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' yazısına dikkati çekerek, milletvekillerinin cezaevinde olduğunu söyledi. ''Ya bu yazıyı sökeceksiniz ya da halkın vekillerini cezaevinden çıkaracaksınız'' diyen Sakık, bugün 123 BDP'li yöneticinin gözaltına alındığını iddia etti. -''Muhalefetin sesini kısmak gibi bir tavrın içerisinde olmadık''- AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de Meclis yayınlarını ve muhalefetin sesini kısmak gibi bir tavrın içerisinde olmadıklarını söyledi. Meclis TV yayınlarının, TRT ile Meclis Başkanlığı arasında 1995'te imzalanan protokol çerçevesinde yapıldığını belirten Canikli, protokolde yayınların 14.00-19.00 saatleri arasında yapılmasının planladığını anlattı. Ancak, 13 Mart 2003'ten sonra yayınların bu saatlerin de dışında yapılmaya başlandığını ifade eden Canikli, bu tarihe kadar grup konuşmalarının da Meclis TV'den verilmediğini bildirdi. Canikli, TRT'nin, bu protokolün uygulanması için Meclis Başkanlığına yazı yazdığını, muhalefetin sesinin kısılmasının amaçlanmadığını belirterek, ''biz protokolü olması gereken haline getiriyoruz. Kimsenin sesini kısmak istemiyoruz'' dedi. Konuşmaların ardından Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, sınır ötesi operasyon konusunda Hükümete verilen yetkiyi bir yıl daha uzatan tezkereyi görüşmek üzere birleşimi, yarın saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.