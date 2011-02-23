Meclis TV' Kürtçe konuşmayıı 1 dakika düşündükten sonra verdi

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin Meclis grup toplantısında konuşmasının son bölümünü Kürtçe tamamladı.TRT, Demirtaş Kürtçe konuşmaya başlayınca önce yayının sesini kesti, bir dakika sonra ise yayına sesli olarak yeniden devam edildi. İki yıl önce Ahmet Türk'ün konuşmasını kesen Meclis TV bu kez yayına devam etmiş oldu.

21 Şubat Uluslararası Anadil Günü nedeniyle önceki yıl kapatılan DTP’nin Genel Başkanı Ahmet Türk’ün grup toplantısında Kürtçe konuştuğunu TRT’nin yayını kestiğini ve Türk hakkında dava açıldığını ifade eden Demirtaş, "Bu konuşmalarım esnasında Meclis Televizyonu’nun yayınını kesmemiş olduğunu umut ediyorum. Eğer seçilip görev yaptığım parlamentoda kendi grubumda yılda bir defa olsa bile kendi anadilimde halka seslenmem engelleniyorsa bu durum ülkemiz açısından bir utanç kaynağı olmaya devam ediyor demektir" diye konuştu.

Önce ses gitti sonra yayına devam edildi

Meclis Tv ise Demirtaş’ın konuşmasının Kürtçe bölümünde önce yayını kesti ardından yeniden yayına girdi. Yaklaşık bir dakika süren kesintinin ardından yayın devam etti.

TBMM Başkanlığı'nın, konuşma süresi olan bir saatlik zaman dilimi dolmadığı gerekçesiyle Meclis TV'yi uyardığı belirtildi.

Demirtaş’ın konuşmasını 6 dakika boyunca verilirken, yayın da zamanında kesildi.

BDP Grubu’na kapatılan DTP’nin eski genel başkanı Ahmet Türk ile eski milletvekili Aysel Tuğluk da katılırken, Türk grup konuşmasının ardından Selahattin Demirtaş’ı kutladı.