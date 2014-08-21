Meclis torba yasa için erken toplanıyor

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli daha önce 1 Ekim'e kadar tatil edilen Meclis'in 28 Ağustos'tan sonra torba yasa tasarısı için çalışacağını açıkladı.

Soma düzenlemelerinden, öğretmen atamalarına kadar pek çok maddeyi içeren torba tasarıyı görüşen Meclis geçen hafta sürpriz bir şekilde 1 Ekim'e kadar tatil kararı almıştı.

Yine sürpriz bir şekilde, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, 28 Ağustos'tan sonra tasarının yasalaşması için Meclis'in çalışacağını açıkladı.

Böylelikle formül arayışı olan 40 bin öğretmen atamasının Meclis'ten geçmesi konusunda da takvim sıkıntısı yaşanmaması bekleniyor.

Bu arada Meclis 28 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak, 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek. Tören için dünya liderlerine de davetiye gönderildi.

Daha sonra 62. Hükümetin güven oylamasının 7- 11 Eylül arasında yapılması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tavrını açıkladı, yemin töreninde tam kadro hazır olacak.

HDP de törene katılacak. Ama CHP'de farklı bir karar var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, törene katılmayacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Bizim Erdoğan'la ilişkimiz 'zorunluluk' kriteriyle sürecek. Zorunlu olmadıkça kendisiyle temasımız olmayacak, herhangi bir görüşmeye de gitmeyeceğiz zorunlu olmadıkça. Bunlara, milletvekillerimizin teamüller gereği cumhurbaşkanı gezilerine katılmaları da dahil. Cumhurbaşkanı olmadan anayasa ve hukuku çiğneyen, aile boyu yolsuzluğa batmış olan ve kul hakkı yiyen birisinin yemin törenine de katılmayacağım. Grubu ise serbest bıraktım. İsteyen gider" dedi.

AKP tam kadro o törende olacak. Tören sonrasında vekiller Erdoğan'ı tebrik edecek.

Pek çok ilk yaşanacak

Bu arada 28 Ağustos Perşeme günü pek çok ilk yaşanacak. İlk kez halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı yemin edecek. Hazırlıklar da bu yüzden erken başladı.

Dünya liderlerine davetiye gönderildi.

ABD, Rusya başkanları dahil olmak üzere çok sayıda lider davet edildi yanıtlar bekleniyor.

Oturumun nasıl yapılacağı da netleşiyor. O gün, Erdoğan'ı kimin karşılayacağı, kimin refakat edeceği merak konusuydu. Bu sorunun yanıtı belli oldu.

Teammül gereği en yaşlı başkanvekili CHP'li Güldal Mumcu bu görevi üstlenecekti ama o değil, AKP’li Ayşenur Bahçekapılı, Erdoğan'ın yanında olacak. Hem karşılamada hem de yemin sırasında.

Saatler 15.00'i gösterdiğinde, Erdoğan önce Genel Kurul'da, oturumu yönetecek Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten mazbatasını alacak.

Sonra da yeminini edecek. İstiklal Marşı okunacak ve yeni cumhurbaşkanının yapacağı konuşma ile tören sona erecek.

Aslında tören sonrası Meclis kapanacaktı. Ama AKP'den sürpriz bir açıklama geldi. Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, "Meclis 28'inden sonra çalışacak" dedi, CNN TÜRK'e konuşan Canikli, bu kararın nedenini de torba yasa içindeki düzenlemelere bağladı.

Canikli, "Soma için destek, öğretmen atamaları önemli. Yasa çıkmayınca vergi tahsilatı aksadı" dedi.

Torba tasarıyı görüşmek için açık tutulacak olan Meclis sonrasında da yeni hükümet için güven oylamasına gidecek.