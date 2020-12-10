Meclis'teki bütçe görüşmelerinde AKP'li Aydoğdu'nun "Şeriat bizim hukukumuzdur" sözleri tutanaklara geçti

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında AKP Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun, "Şeriat kelimesinden korkarız, hayır, öyle değildir, şeriat bizim hukukumuzdur" sözleri gerginliğe neden oldu. Aydoğdu'nun sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat hukuku değil; adaletli, medeni hukuk geçerlidir. Kendisini kınıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Tepkiler sonrası AKP'li Aydoğdu, tutanağa geçen sözlerini inkâr etti.

"Şeriat bizim hukukumuzdur" sözleri tutanaklara geçti

Sözcü'de yer alan habere göre, Aydoğdu TBMM'de Danıştay bütçesiyle ilgili yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Bizim tarihimizde hiçbir şekilde şahsın hukukunu, kişinin temel hak ve hürriyetlerini düzenleme devlete bırakılmamıştır, bunu toplum kendisi yapmıştır. Şeriat her şeyin üzerindedir, yani hukuk her şeyin üzerindedir. Şeriat kelimesinden korkarız, hayır öyle değildir, şeriat bizim hukukumuzdur, genel hukukumuzdur, örfi hukuk bunun içindedir. Padişahların yaptığı hukuk, hukukçuların hukukudur.”

"Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat hukuku değil; adaletli, medeni hukuk geçerlidir"

Bu sözlere CHP'li Engin Özkoç, “Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat hukuku değil; adaletli, medeni hukuk geçerlidir. Valilik görevi yapmış bir kişinin en azından bunu biliyor olması gerekir, kendisini kınıyorum” diye tepki gösterdi.

Özkoç “Burada, ‘Şeriat bizim hukukumuzdur' diye bir konuşmayı, bir vali yapamaz, doğru değildir” deyince AKP'li Aydoğdu, “Şeriat bizim hukukumuzdur demedim” biçiminde sözlerini değiştirdi. Ancak Aydoğdu'nun ‘'Şeriat bizim hukukumuzdur'' sözleri tutanaklarda yer alıyor.